Manchester City niet onoverwinnelijk: eerste nederlaag van het seizoen tegen Liverpool (4-3)

Als er een ploeg was die The Citizens terug naar aarde kon halen, was het Liverpool. City's laatste drie bezoeken aan Anfield eindigden in een nederlaag. Sowieso bewaart Guardiola slechte herinneren aan de Merseyside. Tegen Ronald Koemans Everton verloor het een jaar terug met 4-0. Jurgen Klopps Liverpool kan City bovendien met gelijke middelen tegemoet treden: niet voor het eigen doel hangen maar aanvallen en de verdedigers van de tegenstander onder grote druk zetten.



Reeds na negen minuten lag de bal in het doel achter Ederson, toen Alex Oxlade-Chamberlain na een korte dribbel vanaf de zestien raak schoot. Kort voor rust bracht Leroy Sane de bezoekers op gelijke hoogte. In de tweede helft zochten The Reds, met een sterke Wijnaldum, weer onbevreesd de aanval. Na een uur spelen scoorden Firmino, Sane en Salah in tien minuten tijd. Bernardo Silva en Gundogan brachten de spanning nog terug, bewijzend hoe gammel de Liverpool-achterhoede is zonder de geblesseerde Virgil van Dijk.



City's verlies is een kleine troost voor Arsenal-manager Arsene Wenger, die zijn ploeg eerder op de dag met 2-1 zag verliezen bij Bournemouth.