Manchester City neemt wraak op onaantastbaar gewaand Chelsea: 0-1

Bernardo Silva (rechts) van Manchester City in actie tegen Marcos Alonso (links) van Chelsea Beeld EPA

Drie kwartier voor de topper zat Pep Guardiola alleen langs het vrijwel lege veld, diep in gedachten verzonken. Met Manchester City heeft hij afgelopen seizoen drie keer van de Londenaren verloren, voor de competitie, voor de FA Cup en in de finale van de Champions League. En nu wachtte een wedstrijd bij Chelsea, dat momenteel het sterkste team van Europa heeft en onverslaanbaar werd geacht.

Het plan van de Catalaan was om veel druk te zetten en de aanval te kiezen. Dat leidde vanaf de aftrap tot een overwicht van de hemelsblauwe bezoekers, maar Chelsea gaf weinig kansen weg. De ploeg van Thomas Tuchel, spelend zonder Hakim Ziyech, kwam amper in buurt van het vijandelijke strafschopgebied. Spits Romelu Lukaku leidde een eenzaam bestaan. Naast hem was Timo Werner machteloos.

Beloning

In de tweede helft volgde de beloning voor het aanvallende spel van City, toen een van richting veranderd schot van Jesus doelman Edouard Mendy kansloos liet. Voor Tuchel was het reden om sterspeler Kai Havertz in het veld te brengen, maar de Citizens bleven kans op kans creëren. Langs de zijlijn toonde Guardiola al zijn passie, waarbij het soms leek alsof hij op het punt stond om zelf het veld op te rennen om zijn ploeg te helpen.

Chelsea viel wanhopig aan, maar slaagde er niet in om een schot op doel te lossen. Het is de eerste nederlaag voor The Blues sinds ze in mei de bekerfinale verloren van Leicester City. Medekoploper Manchester United wist niet van de misstap te profiteren. Op Old Trafford verloren de lusteloze Mancunians verrassend van Aston Villa. Vanavond kan Liverpool alleen aan kop komen als het elders in West-Londen wint van Brentford.

