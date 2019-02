Manchester City moddert door in FA Cup

Karl Darlow (midden) van Newport County in duel met ‘Citizens’ Nicolas Otamendi (links) en John Stones Beeld BSR Agency

Aan het veld heeft het niet gelegen. Het had er alle schijn van dat Newport County de terreinknechten vervroegd op krokusvakantie had gestuurd ter voorbereiding op de komst van Manchester City. Maar voetbalkunstenaars van Pep Guardiola kunnen overal uit voeten, ook in een Welshe modderpoel. Het werd 1-4, maar dat de vierdedivisionist met 0-0 de rust in kon gaan tegen de landskampioen, was al een bekerstunt op zichzelf.

Een kleine club die ver in de FA Cup komt, kan daar meestal jaren op teren. In Hereford praten de plaatselijke voetballiefhebbers nog steeds over die overwinning op Newcastle United (1972) en in Wrexham zijn ze de zege op Arsenal (1982) nog niet vergeten. Voor de aanhangers van Newport County, een clubje in het Zuidoosten van Wales, leek de replay vorig jaar op Wembley tegen Tottenham Hotspur een soortgelijke betekenis te krijgen.

Maar een jaar later stonden ze weer in de schijnwerpers. Na zeges op Metropolitan Police, Wrexham, Leicester en Middlesbrough (na replay) bracht het lot Manchester City naar Rodney Parade, de thuishaven niet alleen van County, maar ook van rugbyteam The Dragons. Er was zoveel belangstelling dat er een noodtribune was neergezet, zodat er een nieuw record kon worden gebroken: 9680 toeschouwers konden de bekerwedstrijd zien.

Met hoop en vrees.

Eerbetoon aan Banks

In de vorige rondes had City tweedeklasser Rotherham met 7-0 zoek gespeeld en Premier League-club Burnley met 6-0 verslagen. Vorige week stond Chelsea reeds na 25 minuten spelen met 4-0 achter tegen de hemelsblauwen. Dat Guardiola Sergio Aguero, Kevin de Bruyne en Raheem Sterling rust gaf met oog op de Europese wedstrijd tegen Schalke was nauwelijks een verzwakking met reserves als Riyad Mahrez en Gabriel Jesus.

Manager Michael Flynn had een hoop: de luchtmacht. Als City ergens moeite mee heeft, is het de hoge bal. En het was inderdaad een hoge bal die in de 14e minuut bijna tot een sensationele openingstreffer leidde. Geen hoekschop of een lange trap van een vleugelverdediger, maar een fenomenale inworp die terechtkwam bij Tyreeq Bakinson. De redding van City’s doelman Ederson was een eerbetoon aan de afgelopen week overleden Gordon Banks.

Zo’n kans kwam er niet meer en in de tweede helft begonnen de bezoekers te voetballen, profiterend van vermoeidheid bij de nummer 15 van League Two. En van zwak keeperswerk van Joe Day. De doelman die tijdens de wedstrijd in de vorige ronde vader was geworden van een tweeling liet een houdbaar schot van Leroy Sane glippen en zag er niet goed uit bij de 0-2 van Phil Foden, het supertalent dat eindelijk eens een basisplek had gekregen.

Maar toch viel er wat te juichen voor de fans van de Feniks-club die in 1988 failliet was gegaan. Twee minuten voor tijd vond de Ierse spits Padraig Amond een gat in de City-verdediging om de bal fraai over Ederson te lobben. Een korte strafexpeditie voor deze vermetelheid volgde. Middels treffers van Foden en Mahrez liep City uit naar een respectabele zege. De wasserette van topclub uit Manchester zal het moeilijker krijgen dan de spelers het zaterdagavond hadden.