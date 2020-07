Manchester City mag deelnemen aan Champions League, schorsing ongedaan gemaakt

Manchester City tegen Tottenham Hotspur in de kwartfinale van de Champion’s League van vorig jaar. Beeld REUTERS

De Court of Arbitration for Sport oordeelde maandag dat de Engelse club de regels voor financieel beleid niet had overtreden. De aanklacht was dat Manchester City zijn ware rijkdom hadden verhuld. Wel kreeg de club een boete van 10 miljoen euro voor het tegenwerken van het UEFA-onderzoek. Dat is eenderde van de oorspronkelijke boete.

Het oordeel is een grote opluchting voor de club van sjeik Mansour uit Abu Dhabi. Een schorsing zou waarschijnlijk een leegloop hebben betekend en mogelijk zelfs het einde van de club in de huidige vorm. Het winnen van de Champions League is de grote ambitie van de geldschieter, die reeds een miljard pond in zijn voetbalhobby heeft gestoken.

Pep Guardiola’s team is een van de grote kanshebbers voor het winnen van de huidige editie, die in augustus zal worden hervat. City verdedigt een 2-1 voorsprong op Real Madrid en zal in de volgende ronde Juventus of Olympique Lyon treffen.