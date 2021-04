Manchester City laat Spurs nog even verder dromen van een prijs en pakt League Cup (1-0)

Manchester City viert de winst op Tottenham Hotspur. Beeld AP

Voor het eerst sinds november zaten er weer voetbalsupporters op de tribunes, vierduizend stuks, aangevuld met evenveel zorgmedewerkers. Hun terugkeer voelde symbolisch, na een week waarin de Engelse voetbalfans, anders dan hun Spaanse en Italiaanse, een hoofdrol hadden opgeëist door hun vocale weerstand tegen de plannen voor een Europese supercompetitie.

Een dag nadat de Chelsea-fans zich bij hun stadion hadden verzameld, was het de beurt aan de Arsenal-getrouwen. Voor de verloren thuiswedstrijd tegen Everton lieten fans hun onvrede horen bij de poorten van het Emirates-stadion, luider zelfs dan ze normaliter binnen het stadion zijn. Een pop van de Amerikaanse eigenaar Stan Kroenke werd aan een galg gehangen.

Ook de supporters van de andere top-6-clubs lieten van zich horen. Bij Manchester United herleefde een campagne om de Glazer-familie weg te krijgen. De komst van de Amerikanen had indertijd geleid tot de oprichting van FC United of Manchester, een verbond van boze fans. Bij Liverpool hebben de nabestaanden van de legendarische trainer Bill Shankly het idee geopperd om het beeld bij Anfield weg te halen.

Bij het stadion van Tottenham waren ook protesten tegen voorzitter Daniel Levy. De Noord-Londense club was begin deze week al in het nieuws vanwege het ontslag van José Mourinho. De timing was opvallend, temeer omdat de Portugees een goede statistiek heeft tegen Guardiola. De laatste twee wedstrijden die Spurs en City in Londen speelden werden door de ploeg van Mourinho gewonnen.

Het verwachte schokeffect onder de 29-jarige waarnemend coach Ryan Mason, de jongste trainer uit de geschiedenis van de Premier League, bleef uit. Manchester City bleek veel te sterk. Het duurde een kwartier eer The Harry Kane-team, zoals Guardiola de Spurs ooit noemde , in de vijandelijke helft kwam. Dat de Citizens pas in de 82ste minuut door een kopbal van Aymeric Laporte wisten te scoren was een klein wonder.

Het is vooral voor Kane een bittere teleurstelling. De aanvoerder van het Engelse team heeft op 27-jarige leeftijd pas één prijs weten te winnen: de niet bepaald prestigieuze Audi Cup, twee jaar geleden. Misschien wacht hem deze zomer meer geluk met het nationale team, in een vol Wembley.