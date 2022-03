Manchester City is weer heer en meester in stadsderby en wint ruim met 4-1

Riyad Mahrez (r) van Manchester City viert met zijn clubgenoot Bernardo Silva het vierde City-doelpunt tegen Manchester United (4-1). Beeld AFP

Hoewel City een beter team heeft, was United niet geheel zonder hoop naar het oosten van de stad gereisd. De drie voorgaande derby’s in het Etihad stadion waren allemaal in een verrassende zege van United geëindigd. In de selectie ontbrak Ronaldo, die volgens manager Ralf Rangnick heupproblemen heeft. Het wekte verbazing omdat de 37-jarige zelden geblesseerd is. Ook routinier Edinson Cavani was tot zijn spijt verhinderd.

Voor United was het een kans om te zien hoe het er voor staat zonder deze twee oudjes voorin. Beide ploegen speelden met veel aanvallers maar zonder echte spitsen. Veel ogen waren gericht op Jadon Sancho, die ooit bij de jeugd van City speelde. De 21-jarige United-aanvaller stelde niet teleur, althans niet in de eerste helft. In de twintigste minuut rondde hij een counter, die begon met balverlies van Jack Grealish, bijzonder knap af.

Dit betrof de gelijkmaker, want na een paar minuten had Kevin De Bruyne de gastheren reeds op voorsprong gezet. Het patroon: City viel aan, United counterde. Enkele weken terug had Tottenham Hotspur bewezen dat City kwetsbaar is bij snelle tegenaanvallen. De derby werd in een enorm tempo gespeeld. Alleen bij een medisch noodgeval op de tribune, een bijna wekelijks verschijnsel tegenwoordig, konden de spelers even ademhalen.

De motoriek van een etalagepop

Het probleem van United was wederom de achterhoede, met in het hart daarvan aanvoerder Harry Maguire die de motoriek van een etalagepop heeft. Nog voor rust zette De Bruyne zijn ploeg weer op voorsprong. United besloot de strijd daarna op te geven en in de tweede helft zakte het af naar een bedenkelijk niveau. Met twee doelpunten van rechtsbuiten Riyad Mahrez liep City in de laatste twintig minuten uit naar 4-1.

Voor United betekent de nederlaag dat de top-4 nu wel heel ver weg is, zeker nu Arsenal met een imposante zegereeks bezig is. City wordt achtervolgd door Liverpool, dat zaterdag met meer geluk dan wijsheid van West Ham United had gewonnen (1-0). City’s voorsprong had eigenlijk twee punten kleiner moeten zijn omdat het een week geleden profiteerde van een VAR-dwaling in de nipt gewonnen uitwedstrijd tegen Everton.

De baas van de scheidsrechters bood enkele dagen later zijn excuses aan voor het arbitrale falen, zowel tegenover Everton als Liverpool.