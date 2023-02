Manchester City is furieus vanwege aantijgingen omtrent overtreding financiële regels. En wint

Supporters van Manchester City uitten hun onvrede jegens de Premier League die hun club enkele dagen eerder in staat van beschuldiging had gesteld. Beeld REUTERS

En passant liep City twee punten in op koploper Arsenal, dat een dag eerder thuis niet verder was gekomen dan 1-1 tegen Brentford. Woensdag staat de kraker tussen Arsenal en City op het programma.

Boegeroep vulde het Etihad-stadion bij aanvang van Manchester City - Aston Villa. Enkele thuisfans wapperden met een vlag waar een dikke middelvinger op stond. Op deze wijze uitte de getrouwen van de regerend landskampioen hun onvrede jegens de Premier League die hun club enkele dagen eerder in staat van beschuldiging had gesteld. Volgens de Engelse voetbalautoriteiten heeft City zich jarenlang bezondigd aan financiële malversaties. Wanneer de club schuldig wordt bevonden, kunnen er sancties volgen, mogelijk zelfs een verbanning uit de elitecompetitie.

Twee dagen voor de wedstrijd had manager Pep Guardiola reeds zijn woede geuit over de aantijgingen. Tijdens een persconferentie beweerde de Catalaan dat de club reeds schuldig was bevonden. ‘Je moet beseffen,’ zo sprak hij verbitterd, ‘dat de 19 teams in de Premier League ons hebben beschuldigd zonder dat we ons hebben kunnen verdedigen.’ Hij liet daarbij de naam van Tottenham Hotspur-voorzitter Daniel Levy vallen als een van de aanstichters. Guardiola voegde eraan toe dat hij manager blijft, zelfs als City een of twee divisies wordt teruggezet.

Extra gemotiveerd

‘We hebben al eerder in de lagere divisies gespeeld,’ zei hij, ‘en we zullen terugkomen - geen probleem. We roepen Paul Dickov en Mike Summerbee op en doen het weer.’ Dat was een verwijzing naar spelers uit het verleden, ver voor het olietijdperk. City ploeterde toen weleens op het derde niveau . Maar voorlopig heeft Guardiola de beschikking over Haaland, De Bruyne en Grealish. Deze wereldsterren begonnen extra gemotiveerd aan de thuiswedstrijd tegen Aston Villa, dat voor het laatst in 2007, met Wilfred Bouma achterin, had gewonnen in wat toen nog het City of Manchester Stadium heette.

Op de slotdag van het voorbije seizoen waren de gasten uit Birmingham nog op een 0-2-voorsprong gekomen, om toch met 3-2 te verliezen, maar dit keer hadden ze geen schijn van kans. Reeds in de vierde minuut kwam City op voorsprong door een kopbal van Rodri. Later in de eerste helft zorgden Ilkay Gündogan en Riyad Mahrez ervoor dat de thuisploeg met een 3-0-voorsprong kon gaan rusten. Op deze manier hadden de Citizens hun sportieve punt gemaakt. In het tweede bedrijf deed Ollie Watkins nog wat terug voor de gasten, waardoor de wraakoefening in 3-1 eindigde.