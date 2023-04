Manchester City heeft genoeg aan 1-1 bij Bayern, dat type-Lewandowski mist

Manchester City-spits Haaland miste een penalty, maar opende in de tweede helft wel de score. Beeld REUTERS

Bayern speelde in de kwartfinales thuis gelijk tegen het over twee duels betere Manchester City (1-1), dat een week geleden met 3-0 won. City heeft in tegenstelling tot Bayern wel een echte spits, al miste Erling Haaland eerst een strafschop. Maar na een uurtje, in de tegenaanval na een kans van Coman voor Bayern, verscheen de Noorse kruisvaarder van de topschutterslijsten alleen voor doelman Sommer. Zijn bewaker, de Franse verdediger Upamecano, zonder meer de schlemiel van het tweeluik, gleed uit, waarna Haaland uithaalde voor zijn twaalfde treffer in acht duels in de huidige Champions League.

De halve finales zijn dus bekend na woensdag: de stadgenoten AC Milan en Inter treffen elkaar. Manchester City ontmoet net als vorig jaar bekerhouder Real Madrid, in wat destijds een spektakelstuk eerste klasse was, met 6-5 over twee duels gewonnen door Real. City is de enige club in de halve finale zonder de beker met de grote oren in de trofeeënkast. Real heeft er veertien staan, AC Milan zeven, Inter drie. City is de club van het al niet eens meer zo nieuwe geld, al loopt er dan een onderzoek naar de financiering dat een zware straf kan opleveren.

Heimwee naar ‘Lewa’

Als het nog eens kan lukken, is dit seizoen misschien de ideale gelegenheid. Het elftal van Pep Guardiola is in vorm en heeft op elke positie meerdere voetballers uit de absolute topklasse beschikbaar, met Haaland als extra ten opzichte van vorige seizoenen. Bij Bayern is dat net even anders. De weemoed naar een spits als Robert Lewandowski, vorig jaar vertrokken naar Barcelona, vulde het stadion, dat steeds harder oeeeh en aaah riep na weer een gemiste kans. Bayern had best een keer of drie kunnen of moeten scoren. Overigens werd Bayern ook in twee voorgaande seizoenen uitgeschakeld in de kwartfinales, toen nog met Lewandowski, die wel de absolute uitblinker was in het laatste jaar dat Bayern de beker won, in het coronajaar 2020.

Bayern had de avond zowaar nog een spannend karakter kunnen geven, als het voor rust een doelpunt had gemaakt. Maar Choupo-Moting, net terug van een blessure, is tweede garnituur, al heeft hij voor zijn begrippen een aardig seizoen. Sané schoot telkens naast. Bayern speelde best aardig, maar eenmaal in de buurt van het doel van City leek het alsof kortsluiting de voltooiing van de plannen verijdelde. Sadio Mané, gehaald toen Lewandowski vertrok, ruziede vorige week met Sané en zat op de bank. Sinds de blessure die hem het WK kostte, is hij een andere Mané. Hij viel in bij 0-1, toen er niets meer te halen viel.

Het zal onrustig blijven bij Bayern, dat trainer Julian Nagelsmann onlangs vrij onverwacht inruilde voor Thomas Tuchel, die langs de kant soms verdacht veel op een psychopaat lijkt. Hij kreeg twee gele kaarten voor zijn overspannen gedrag. Tuchel is binnen een paar weken uitgeschakeld in de Champions League en in de nationale bekerstrijd. In de nationale competitie is de verlenging van het abonnement op de landstitel nog lang geen uitgemaakte zaak. De voorsprong op rivaal Borussia Dortmund bedraagt twee punten.

Pietlut Turpin

Het was trouwens een duel met veel irritaties, voor rust dan, mede door het optreden van scheidsrechter Turpin, die er als pietlut altijd weer in slaagt de aandacht op zich te vestigen. Hij trok meteen rood voor Upamecano, die ook in het eerste duel nadrukkelijk faalde, voor een overtreding op de doorgebroken Haaland. Die stond echter buitenspel, zodat Turpin de uitsluiting annuleerde. Later gaf hij een strafschop aan City, omdat Upamecano, alweer hij, met de handen op de rug verdedigde, maar na het schot van Gündogan draaide en de bal zijn onderarm voelde aaien. Strafschop, vond Turpin. Het is goed als de heren die gaan over spelregels de handsregel aanpassen of verduidelijken, want dit lijkt nergens meer op.

City had vooral na de 0-1 van Haaland niets meer te duchten van Bayern, met Matthijs de Ligt als enige Nederlander. City speelde met Nathan Aké, die het veld verliet met een hamstringblessure. Bayern kwam alleen op 1-1: nog een strafschop voor hands. Maker: Kimmich.