Manchester City hard op weg naar landstitel

Tottenham's Harry Kane rent met de bal, gevolgd door Manchester City's Joao Cancelo, rechts, tijdens de Engelse Premier League-voetbalwedstrijd tussen Manchester City en Tottenham Hotspur in het Etihad Stadium. Beeld AP

Op 15 december, na een 1-1-gelijkspel tegen West Bromwich Albion, waren er nog twijfels over de ploeg van Pep Guardiola. Is de Catalaanse meester zijn toverstokje verloren? Is het niet teveel afhankelijk van spelbepaler Kevin De Bruyne en goaltjesdief Sergio Agüero? Twee maanden en zestien overwinningen op een rij later, in alle competities, zijn zulke twijfels verdwenen. Wanneer kan City haar zevende kampioenschap binnenhalen, is nu de vraag.

Met de negende competitiezege op rij evenaarde City het record dat in handen was van Bolton Wanderers (1906) en Manchester United (2009). Woensdag kan het recordhouder worden als het weet te winnen bij Everton.

Het bijzondere van de zegereeks is dat deze goeddeels zonder De Bruyne en Agüero behaald is, de twee grootste sterren. De vervanger van de Vlaming, Ilkay Gündogan, heeft zich afgelopen tijd ontwikkeld tot dé smaakmaker van de hemelsblauwe formatie. In negen competitiewedstrijden heeft de Duitse international negen keer weten te scoren. Even bijzonder: in veel wedstrijden speelt City zonder echte spits.

Rivaal

Even leek het er zaterdagavond op dat José Mourinho de reeks van zijn oude rivaal zou breken. Tottenham, een van de twee ploegen die City dit seizoen had weten te verslaan, begon de wedstrijd goed. Zo verdween een vrije trap van Harry Kane bijna in de kruising. Onder leiding van Gündogan nam City het initiatief en na een halfuur spelen kreeg het een strafschop toen Pierre-Emile Højbjerg de wendbare Raheem Sterling ondersteboven liep.

De strafschop zorgde voor lichte paniek bij Pep’s mannen. Geen ploeg herbergt zoveel technisch vernuft als Manchester City, maar een bal in het doel schieten vanaf elf meter blijft een groot probleem. Gündogan miste vorige week nog op Anfield. De Spanjaard Rodri besloot het deze keer eens te proberen. Hij schoot raak, al was Hugo Lloris heel dicht bij een redding. Na deze openingstreffer was de wedstrijd min of meer gespeeld.

In de tweede helft scoorde Gündogan twee treffers. De laatste was een beauty. Nadat hij door doelman Ederson middels een scherpe pass de diepte in was gestuurd dolde hij Davinson Sanchez dusdanig dat de oud-Ajacied ter aarde viel. De ploeg uit Manchester staat nu, met een wedstrijd minder gespeeld, zeven punten voor op Leicester, dat Liverpool met 3-1 versloeg, en stadsgenoot United, dat op 1-1 bleef steken bij West Bromwich Albion.