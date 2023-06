Manchester City en de sjeik hebben eindelijk hun Champions League

Spelers van Manchester City vieren de overwinning op het veld na afloop van de finale. Beeld AFP

Het was niet de wedstrijd van de vrijwel onzichtbare Erling Haaland, en ook niet van de uitgevallen Kevin De Bruyne, normaliter de sterren van het elftal. Het was de wedstrijd van Rodrigo Hernandez Cascante, 26 jaar, Spanjaard, motor op het middenveld, maker van de treffer die beslissend was in een duel dat een typische finale was: spanning. Alleen winnen telt. Tactiek drukt de individuele kwaliteit naar de achtergrond.

Het zal ze bij City worst zijn. De ban is gebroken. Sjeik Mansour uit de Verenigde Arabische Emiraten, die City kocht in 2008 en ruimschoots meer dan een miljard investeerde in het elftal, zag vanaf de tribunes in het Atatürk Stadion van Istanbul dat zijn investeringsmodel eindelijk de beker won, de enige prijs die ontbrak in de kast. City is weliswaar aangeklaagd voor meer dan honderd aantijgingen tegen de regels van financieel eerlijk spel, en mogelijk zijn de gevolgen immens, maar op deze avond telde dat niet. Dit was de avond van de overwinning die eens moest komen, omdat al dat geld voor goede spelers en een goede trainer eens de hoofdprijs moesten opleveren.

Over de auteur

Willem Vissers is ruim 25 jaar voetbalverslaggever voor de Volkskrant. Hij versloeg acht WK’s. In 2022 is hij uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar.

Juist in de fase dat de kansen van Internazionale op een sensationele zege steeds groter werden, scoorde City via de Spanjaard Rodri, of Rodrigo dus, een van de uitblinkers in de Champions League van dit seizoen. Hij schoot de bal na de van richting veranderde voorzet van Bernardo Silva onberispelijk in van een meter of veertien, halverwege de tweede helft. Doelman Onana was kansloos, mede omdat Darmian en Calhanoglu precies voor elkaar stonden en Darmian ineen kromp.

Zo mislukte uiteindelijk het plan van Inter. De grote ontregelaars van Internazionale sjorden en trokken tot die 1-0 aan de lichtblauwe machine, die vrijwel iedereen plat walste dit seizoen. Ze duwden de machine uit het spoor, ze probeerden de banden leeg te prikken en zand in de olie te strooien. City, het elftal van het in toptempo uitgevoerde sjablonenvoetbal, was geen schim van zijn beste zelf.

Bleek als het hemelsblauwe shirt

Het elftal van Pep Guardiola, de man van de tactiek, de Spanjaard die zoveel nadenkt dat hij soms toegeeft dat het allemaal een beetje te veel is, stak bleekjes af op de avond in Istanbul. Bleek als het hemelsblauwe shirt. Dat was het fascinerende van deze finale. Niet de technische hoogstandjes, want die waren er nauwelijks. Niet het swingende spel van City, maar het plan van de ontregelaar, het plan dat steeds meer gestalte kreeg. Het elftal van Simone Inzaghi, dat voor de buitenwereld nauwelijks een kans had, dat zich volledig instelde op de tegenstander. Voetbal met het hart.

Inter ontregelde dus, speelde vaak de lange bal, zodat het vroege storen van City weinig opleverde. Inter ging de duels aan, onverschrokken, overal op het veld, en was af en toe met vier, vijf man opeens voorin. En kort na de enige kans voor City voor rust, van Erling Haaland natuurlijk op aangeven van Kevin De Bruyne, viel De Bruyne geblesseerd uit, net als tijdens de finale van twee jaar geleden tegen Chelsea.

Even was de ontzetting te zien in de ogen van de spelers van City, toen hun dirigent naar de kant verdween. De Italiaanse ontregeling ging intussen door en door, al was Inter in aanvallend opzicht nauwelijks gevaarlijk. Als al eens iets van dreiging ontstond, was het door de soms rare trappen van doelman Ederson, of, zoals een kwartier na rust, door een misverstand tussen Akanji en Ederson, waarvan Lautaro Martinez niet kon profiteren. Hij had de bal beter kunnen terugleggen op de Belgische spits Lukaku, die net was ingevallen voor Dzeko.

Inter kwam terug en was driemaal dichtbij de gelijkmaker. Eerst toen verdediger Dimarco met een gekopt boogballetje de lat raakte. De even later vervangen Denzel Dumfries had de kans ingeleid met een gewonnen kopduel. Kort voor tijd redde doelman Ederson op twee kopballen, waarvan eentje van Lukaku.

Maar die andere Nederlander won dus de beker: Nathan Aké, hersteld van een blessure, degelijk en vrijwel foutloos in de linker zone van de defensie. De eerste Nederlandse winnaar sinds Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in 2019, met Liverpool. En Guardiola, die won zijn derde Champions League, na 2009 en 2011 met Barcelona, met een elftal dat nog beter kon voetballen dan het City van nu.