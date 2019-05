Manchester City de titel, maar Liverpool gaat voor de ‘echte’ hoofdprijs

Twintig minuten lang was Liverpool zondagmiddag virtueel kampioen. Het stond met 1-0 voor tegen Wolverhampton, terwijl rivaal Manchester City verrassend op achterstand was gekomen bij Brighton & Hove Albion. Maar de Citizens stelden snel orde op zaken, namen een voorsprong en wonnen uiteindelijk met 4-1. Hiermee verdedigt de ploeg van Pep Guardiola met succes de landstitel, iets waar Premier League-ploegen nog maar zelden in slagen.

De Engelse competitie kende het spannendste slot van de competitie sinds 2012, toen Manchester City de titel veroverde op stadgenoot United dankzij twee doelpunten van Sergio Agüero in blessuretijd. Spannend leek het dit keer helemaal te worden toen veteraan en topscorer Glenn Murray het aan degradatie ontsnapte Brighton op voorsprong zette. Een paar minuten eerder, op Anfield, had Sadio Mané hetzelfde gedaan voor Liverpool. Alles wat rood was juichte.

Voor City bleek het doelpunt van de Zeemeeuwen als een wekker te werken. Precies 83 seconden later scoorde Agüero de gelijkmaker, waarna de Fransman Aymeric Laporte de 1-2 binnenkopte. Vanaf dat moment was het gedaan. In de tweede helft bouwden Riyad Mahrez en Ilkay Gündogan de score uit. Dat Mané er nog een inlegde deed er niet meer toe. Voor de zesde keer in zijn bestaan is Manchester City, in 1880 opgericht als St. Mark’s, landskampioen.

Voor City was het de vijftiende zege op rij. De laatste keer dat Liverpool een punt verspeelde was op 3 maart, toen The Reds ‘aan de andere kant van het park’ 0-0 speelden bij buurtgenoot Everton. Dit gegeven toont aan hoezeer Liverpool en Manchester City boven de rest uitsteken. De nummer drie, Chelsea, eindigde op 26 punten achterstand. De nummers een en twee hebben dit seizoen 184 doelpunten gescoord, en samen 195 punten behaald.

Kleine fatale dip

City verloor vier wedstrijden (tegen Chelsea, Crystal Palace, Newcastle en Leicester), terwijl Liverpool maar één keer met lege handen het veld verliet, tegen City. Begin dit jaar stond City nog zeven punten achter op Liverpool, maar de Merseysiders belandden in een kleine, maar fataal gebleken dip. Het is niet eerder voorgekomen dat een club in de hoogste Engelse divisie maar één nederlaag leed en toch geen kampioen werd.

Ondanks de 2-0-nederlaag op Anfield werden de Wolves de ‘best of the rest’ en mag het de Europa League in. Beeld BSR Agency

Winnen doen de twee op geheel eigen wijze. Manchester City speelt op balbezit en laat de bal via korte passes rondgaan. Een cruciale rol bij het scheppen van kansen is weggelegd voor creatieve, aanvallende middenvelders als Kevin De Bruyne, David Silva en Bernardo Silva. Voorin groeide Raheem Sterling bij de hemelsblauwen uit tot de speler van het seizoen. Een anker vormde de Braziliaanse doelman Ederson, de beste van het eiland.

Liverpool leunt op een sterke verdediging met twee vleugelbacks uit wier voorzetten veel wordt gescoord, met name door de behendige aanvallers Mané en Salah. De ploeg van Jürgen Klopp is gevaarlijker bij hoekschoppen en vrije trappen – met name dankzij Virgil van Dijk – en is veel vaker van een achterstand teruggekomen dan City. In het voetbal van Klopp zit meer leven en bezieling dan in het schone maar soms wat steriele tiki-taka van Guardiola.

Voor de Londense achtervolgers – Chelsea, Tottenham Hotspur en Arsenal – was dit vooral internationaal gezien een geslaagd seizoen. Van de top-6 kende alleen Manchester United een dramatisch jaar. De 0-2-thuisnederlaag zondag, tegen degradant Cardiff, was dan ook juist en passend. Sinds waarnemend manager Ole Gunnar Solskjaer een vast contract heeft gekregen, heeft zijn ploeg niet meer gewonnen.

Een positieve verrassing bleek promovendus Wolverhampton Wanderers te zijn. Ondanks de 2-0-nederlaag op Anfield werden de Wolves de ‘best of the rest’ en mag het de Europa League in, tenzij Watford volgende week de finale van de FA Cup wint van Manchester City. Bij deze eindstrijd kan City de nationale ‘treble’ winnen, als eerste ploeg in de geschiedenis van het Engelse voetbal.

Guardiola zou deze drie prijzen maar wat graag inwisselen voor de Champions League. De kans om zich de beste van Europa te noemen gaat uitgerekend naar Liverpool. In de dertig jaar dat The Reds wachten op de landstitel hebben ze nu al vier keer de finale van Europa’s belangrijkste beker bereikt. Manager Klopp wacht nog op zijn eerste prijs, maar verklaarde vrijdag dat magische momenten zoals de 4-0-zege op Barcelona ‘meer waard zijn dan prijzen’.