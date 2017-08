Manager van Isaac Makwala: zieke atleet onterecht geweigerd bij stadion

'Het is een rare gang van zaken'

De arts vroeg naar de bekende weg, aldus Hermens, die niet weet wat het braken bij Makwala wel veroorzaakte. Meerdere Duitse, Canadese en Ierse atleten die net als Makwala in het Tower Hotel in het centrum van Londen resideerden, raakten eerder besmet met het norovirus. Het hotel is een van de onderkomens die door de atletiekbond is afgehuurd om de WK-deelnemers te huisvesten. Volgens het Britse ministerie van Volksgezondheid zijn al zeker dertig atleten en stafleden geïnfecteerd geraakt.



Ondanks dat alle getroffen atleten in het Tower Hotel verbleven, ontkent het hotel in een verklaring de veroorzaker te zijn van de ziektegolf. 'We hebben de bron van besmetting onderzocht, en dat was niet ons hotel.' Er zijn 'strikte' hygiëneprotocollen opgesteld, zodat de getroffen gasten niet in aanraking komen met andere bezoekers. Alle openbare ruimtes zijn grondig gereinigd. Desondanks hebben dertig Duitse atleten elders onderdak gevonden. De Nederlandse ploeg verblijft in een ander hotel en zegt geen zieke atleten in de ploeg te hebben.



'De dokter liet hem na zijn diagnose gaan. Isaac heeft zijn warming-up gedaan en is naar de callroom in het stadion gelopen, de wachtruimte voor atleten.' Ongeveer tien minuten voor de start van zijn serie van de 200 meter werd hij teruggestuurd. 'Het is een rare gang van zaken.'