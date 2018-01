Mamedjarov klimt naar eerste plaats, die hij deelt met Anand en Giri

Mamedjarov geldt sinds zijn vroege jeugdjaren als een groot talent, die nooit de hoge verwachtingen inloste

Onwetend van dit alles verzorgden de spelers intussen een ronde die kalm begon en in het vierde speeluur tot leven kwam. Ver voordien hadden de koplopers Anish Giri en Vishy Anand zich moeten schikken in gelijkwaardige remises tegen de Engelsman Gawain Jones en de Chinees Yi Wei. Ook het op papier veelbelovende duel tussen Magnus Carlsen en Vladimir Kramnik eindigde onbeslist, zij het pas veel later, toen de zaal al bijna leeg was.



Goede zaken deed de Azerbeidzjaan Sjachrijar Mamedjarov, die Fabiano Caruana versloeg en klom naar de met Anand en Giri gedeelde eerste plaats. Op de wereldranglijst passeerde hij en passant zijn tegenstander. Hij staat nu op de tweede plaats, niet ver achter Carlsen. Voor Caruana dreigt het toernooi een fiasco te worden. Twee glad gewonnen stellingen tegen Wesley So en Jones wist hij niet te winnen en hij verloor eerder ook al van Anand.



Mamedjarov geldt sinds zijn vroege jeugdjaren als een groot talent, die nooit de hoge verwachtingen inloste. Op de betrekkelijk gevorderde leeftijd van 32 jaar lijkt hij dat nu wel te doen. In 2017 won hij vele eerste prijzen, bestormde hij de ratinglijst en kwalificeerde hij zich voor de derde maal voor het kandidatentoernooi. Bij zijn introductie tijdens de opening van het toernooi vertelde hij dat zijn nieuwe sprong voorwaarts te danken is aan het feit dat hij alcohol goeddeels heeft afgezworen.