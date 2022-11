Maken de spelers van Oranje zich schuldig aan sluikreclame op sociale media?

Op keeper Remko Pasveer na is de hele selectie van het Nederlands elftal actief op sociale media. Sommige spelers hebben miljoenen volgers, die volop met reclame worden bestookt. Maar er gelden strenge reclameregels en de internationals moeten zich aan de Mediawet houden. Doen ze dat?

Er staan maandag tegen Senegal de nodige ondernemers op het veld in Qatar. Het zijn de spelers van het Nederlands elftal die in het besef leven dat ze hun bekendheid moeiteloos te gelde kunnen maken. En dat doen ze dan ook met het laagdrempelige middel dat hen ten dienste staat: sociale media.

Qatar-gangers zoals Memphis Depay, Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Xavi Simons hebben miljoenen volgers op Instagram en in mindere mate TikTok, YouTube en Facebook. Hun posts – video’s en foto’s – tonen vrienden, mooie doelpunten, schijnbewegingen, dansjes, liedjes én reclame.

Instagram-aanvoerder met bijna 16 miljoen volgers is Depay van Barcelona, die er geen misverstand over laat bestaan dat schoen- en kledingmerk Puma zijn sponsor is. Daarnaast promoot de spits zijn eigen juwelen- en kledingmerk MDC en rijdt hij al rappend rond in een Mercedes, al is niet duidelijk of het automerk daarvoor betaalt.

De echte aanvoerder van Oranje, Liverpool-verdediger Van Dijk, is voor zijn bijna 13 miljoen volgers op Instagram een uithangbord van Nike en de Britse zoetwarenfabrikant Cadbury. Kort voor vertrek naar Qatar maakte Whoop, maker van hartslagmeters voor om de pols, bekend een ‘officieel partnerschap’ met Van Dijk te hebben gesloten. Dat mag geen verrassing zijn, meldde het bedrijf, want ‘in veel van zijn instagramposts is te zien dat hij onze technologie draagt’.

Regels op sociale media

Van Dijk en Depay draven zelf op in de commerciële boodschappen, maar het zijn hun zaakwaarnemers die ervoor zorgen dat ze geld opleveren. En dan gelden doorgaans regels, zegt socialemedia-juriste Charlotte Meindersma. ‘Als je tijd hebt om na te denken hoeveel geld je ermee verdient, dan heb je ook tijd om te bedenken: zou ik misschien aan een aantal regels moeten voldoen?’

Een verbod op sluikreclame gold altijd al, dus ook op sociale media. Daarop vallen actieve spelers zoals Depay en Van Dijk in de categorie influencers, of ‘uploaders’, zoals de minder subjectieve term luidt. Ze mogen met foto’s en video’s reclame maken op bijvoorbeeld Instagram, zolang overduidelijk is dat het gaat om, zoals het in de Reclamecode Social Media & Influencer Marketing staat, ‘het bespreken of tonen van een merk of product waarbij een bepaald voordeel is geboden in geld of natura’.

Neem Barcelona-speler Frenkie de Jong, In bijna elke instagrampost van hem is wel ergens het swoosh-logo van Nike zichtbaar. Mocht iemand daar sluikreclame in zien, dan moet diegene een klacht indienen bij de Stichting Reclame Code, al meldt de stichting dat dat nog nooit is gebeurd met voetballers. ‘Die kan geen straffen of boetes uitdelen’, legt Meindersma uit. ‘Alleen erop aandringen dat de uiting aangepast moet worden.’

Dat ligt anders als de invloedrijke uploader meer dan een half miljoen volgers heeft en vanuit Nederland meer dan 24 gesponsorde video’s per jaar publiceert op Instagram, TikTok en YouTube. Dan geldt de Mediawet. Die is twee jaar geleden in lijn gebracht met strenge EU-regels. Kern is dat makers van commerciële filmpjes zich sinds 1 juli moeten registreren bij het Commissariaat voor de Media. Dat register bevat momenteel 152 namen van influencers zoals dj Martin Garrix, visagiste Nikkie de Jager en AFC Ajax – op de lijst staan geen namen van voetballers.

Overtreding Mediawet

Topsporters laten hun socialemedia-uitingen steeds vaker door een extern bureau doen, om hun volgersschare te vergroten en zo interessanter te worden voor adverteerders. Van de Oranje-selectie van 26 die nu in de hitte van Qatar hun training afwerken, is alleen keeper Remko Pasveer niet actief op sociale media; elf internationals hebben meer dan een half miljoen volgers op Instagram. Die wettelijke grens van een half miljoen volgers zal op den duur overigens verlaagd worden.

Zeven van die elf laten in het buitenland gevestigde bedrijven hun posts verzorgen. Waar de video’s van Daley Blind vandaan kwamen is onduidelijk: zijn 2,2 miljoen instagramvolgers hebben al twee jaar lang niets meer van de Ajacied vernomen. Al met al vallen drie spelers in potentie onder de Mediawet: Xavi Simons, Luuk de Jong en Steven Bergwijn.

Simons speelde nog geen minuut op het hoogste niveau voor het Nederlands elftal, maar de 19-jarige PSV’er heeft wel 4,2 miljoen volgers op Instagram. Die krijgen professioneel ogende video’s, animatiefilmpjes en promotieplaatjes voor schoenen van sponsor Nike te zien, maar sinds Simons’ komst naar Eindhoven beperkt hij zijn aantal posts.

De middenvelder komt niet aan de voor de verplichte registratie benodigde 24 video’s per jaar. Dat geldt evenmin voor PSV-aanvoerder Luuk de Jong, met zijn broer Siem eigenaar en promotor van de duurzame kledinglijn 2050, en de immer in merkkleding verschijnende, Rolls-Royce rijdende Bergwijn van Ajax.

Simons, De Jong en Bergwijn doen ogenschijnlijk te weinig op sociale media om de Mediawet te overtreden. Tenzij het Commissariaat voor de Media, bijvoorbeeld op grond van een klacht, anders oordeelt. ‘Wij voeren nu steekproeven uit met betrekking tot de naleving van de reclameregels’, verklaart de toezichthouder desgevraagd. ‘Een klacht nemen we als signaal mee in het toezicht.’