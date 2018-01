Magnus Carlsen vol lof over Nederlandse Giri na vinnig schaakduel dat in remise eindigt

Zo complimenteus is Carlsen niet altijd. Op Twitter deelt hij regelmatig plaagstootjes uit aan Giri, die onterecht een reputatie als remisekoning heeft. Na de eerste twee ronden in Wijk aan Zee schreef Carlsen dat hij tevreden was met zijn beperkte achterstand van een half punt op de koploper: 'Giri is perfect begonnen met 2 uit 2. En dat waren ditmaal niet twee remises.'



De kleine stekeligheden hebben ook iets te maken met het feit dat Giri een lastige tegenstander is voor Carlsen. Hun eerste partij in 2011 won Giri, waarna Carlsen lang moest wachten voor hij in 2016 eindelijk revanche kon nemen. Zeventien onderlinge partijen eindigden in remise. Meer dan eens ontsnapte Giri aalglad uit een zeer bedenkelijke stand.



Omdat ook Vishy Anand op remise bleef steken tegen zijn Indiase landgenoot Baskaran Adhiban, bleef de top van de ranglijst ongewijzigd. Giri en Anand hebben een half punt voorsprong op een achtervolgend trio, onder wie Vladimir Kramnik. De oud-wereldkampioen pakte na een nederlaag tegen Giri en een remise tegen de Chinese Hou de draad weer op met een vlotte zege op de Russiche kampioen Peter Svidler. Na een zware fout moest Svidler al bij de 24ste zet capituleren.