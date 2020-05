Magnus Carlsen speelt een opmerkelijk staaltje koffiehuisschaak

In zijn eigen invitatietoernooi kwam Magnus Carlsen bedrogen uit toen hij probeerde het lot naar zijn hand te zetten. In de zevende en laatste voorronde trof hij Liren Ding, de tegenstander die hij als de gevaarlijkste van zijn concurrenten beschouwt. Als hij de Chinees zou verslaan, was de kans groot dat hij hem een dag later opnieuw zou ontmoeten in de halve finale, die veel belangrijker was.

Ding won de minimatch met 3-1, na vier malle partijen waarmee de commentatoren zich geen raad wisten. Carlsen speelde koffiehuisschaak door dubieuze openingen te kiezen die op topniveau zelden te zien zijn. Het bontst maakte hij het in het derde duel, waarin hij zich na 1. e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 de belachelijke zet 3 ... h5 permitteerde. ‘Magnus, je zult echt moeten werken aan de kunst om met opzet te verliezen’, zei Alexander Grisjoek.

Het vreemde schouwspel eindigde met een door Ding voortreffelijk gespeelde partij:

Carlsen – Ding

1.e4 e5 2. f4 exf4 3. Pf3 Pf6 4. e5 Ph5 5. De2 Le7 6. d4 0-0 7. Pc3 d6 8. Ld2 Lg4 9. 0-0-0 Pd7 10. De1 c6 11. Le2 Te8 12. g3 dxe5 13. Pxe5 Pxe5 14. dxe5 f3 15. Ld3 Dd4 16. De4 Dxe4 17. Pxe4 f2 18. Tdf1 Lf3 19. g4 Lh4 20. gxh5 Txe5 21. Pg3 Tae8 22. Lc3 Lg5+ 23. Kb1 Lxh1

Wit geeft op.

‘Dit is een belangrijke les, kinderen. Drink zoveel als je wilt, maar speel nooit het koningsgambiet’, zei commentator Jan Gustafsson.

Carlsens poging de indeling van de halve finales te beïnvloeden had een ­averechts effect. Door de andere uitslagen eindigden Ding en hij op de tweede en derde plaats, zodat ze alsnog aan elkaar gekoppeld werden.

Carlsens zelfvertrouwen kreeg een knauw toen hij de tweede halvefinalepartij verloor door een onbegrijpelijke blunder na een denkpauze van 5 minuten. Hij sloeg terug met een zege vanuit inferieure stand, waarna de vierde, lange tijd gelijkopgaande partij de beslissing bracht:

Diagram links

Ding – Carlsen na de 33ste zet.

34.Th3 Dg5 35.Tg3 Dh4 36.Th3 Dg5 37.Pc3?

Ten onrechte versmaadt wit remise door herhaling van zetten. Na 37 ... Lxd6! 38. exd6 Txd6 39. Tg3 (39. Lc1? Txd1+! 40. Pxd1 Txd1+ 41. Dxd1 Dxg2 mat) 39 ... Td2! 40. Txg5 Txe2 41. Lxe2 hxg5 heeft alleen zwart winstkansen.

37 ... Tf8? 38.Df2 Dd8 39.Pe2 Kh7 40.Pf4 Lxd6

Nu is het stukoffer uit nood geboren.

41.Pxe6?

Na 41. exd6 Txd6 42. Le2 staat wit beter.

41 ... De8 42.Pxf8+ Lxf8 43.Dxf5+ g6

Diagram rechts

44. Df1 Lg7?

Zwart wint na 44 ... Td2.

45. Lc2? Td2

Wit geeft op.

Te veel fouten? Misschien, maar het was een genot om ernaar te kijken. De puristen kwamen aan hun trekken in de hoogstaande finale, die Carlsen met 2,5-1,5 won van de Amerikaan Hikaru Nakamura.