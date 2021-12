Magnus Carlsen prolongeert vrijwel zeker wereldtitel schaken

Aan een reeks van 19 remises in drie titelmatches kwam vrijdag een eind in de langste partij uit de WK-geschiedenis. Na bijna zeven-en-een-half uur brak Carlsen het verzet van zijn tegenstander bij de 136ste zet. Het was een ruime verbetering van de 124 zetten in de vijfde partij Kortsjnoi – Karpov van de WK-match in 1978.

Een gelijk opgaande strijd, waarin Nepomniasjtsji aanvankelijk niets te klagen had, liep in wederzijdse tijdnood uit de hand. Carlsen miste tweemaal een directe winst en Nepom­niasjtsji liet op zijn beurt ook twee kansen op voordeel liggen. Na de veertigste zet kwamen de spelers tot rust en leek een zesde remise vrijwel zeker.

Maar Carlsen beet zich vast in de stelling en stuurde welbewust aan op een uitputtend gevecht: ‘Ik hoopte dat ik de fitste zou zijn als er een kritiek moment zou komen.’ Lang leek die hoop ijdel, want Nepomniasjtsji hield bekwaam stand tot hij, opgejaagd door de klok en vermoeid door de urenlange verdediging, bij de 130ste zet de beslissende fout maakte.

Omdat de partij na middernacht plaatselijke tijd eindigde, ontbrak zaterdag de tijd voor behoorlijke voorbereiding op de zevende partij. Nepomniasjtsji drong niet al te zeer aan met een kalme remise als logisch resultaat.

Ook de achtste partij leek zondag vreedzaam te zullen eindigen tot Nepomniasjtsji zijn geduld verloor. Ten onrechte vermeed hij een vroege dameruil, waarna hem bij de 21ste zet een noodlottige fout ontsnapte die zijn stelling niet kon verdragen. Noodgedwongen moest hij afwikkelen naar een eindspel dat geen enkele kans op redding bood.

De Indiase oud-wereldkampioen Vishy Anand zei dat er waarschijnlijk geen schaakliefhebbers zijn die met genoegen de achtste partij hebben gevolgd. Nepomniasjtsji zal het met hem eens zijn: `Vandaag haalde ik niet het niveau van een grootmeester, laat staat het niveau van een WK-finalist.’

Carlsen – Nepomniasjtsji

Achtste matchpartij

1.e4 e5 2. Pf3 Pf6 3. d4 Pxe4 4. Ld3 d5 5. Pxe5 Pd7 6. Pxd7 Lxd7 7. Pd2 Pxd2 8. Lxd2 Ld6 9. 0-0 h5 10. De1+ Kf8 11. Lb4 De7 12. Lxd6 Dxd6 13. Dd2 Te8 14. Tae1 Th6 15. Dg5 c6 16. Txe8+ Lxe8 17. Te1 Df6 18. De3 Ld7 19. h3 h4 20. c4 dxc4 21. Lxc4.

21 ... b5 22. Da3+ Kg8 23. Dxa7 Dd8 24. Lb3 Td6 25. Te4 Le6 26. Lxe6 Txe6 27. Txe6 fxe6 28. Dc5 Da5 29. Dxc6 De1+ 30. Kh2 Dxf2 31. Dxe6+ Kh7 32. De4+ Kg8 33. b3 Dxa2 34. De8+ Kh7 35. Dxb5 Df2 36. De5 Db2 37. De4+ Kg8 38. Dd3 Df2 39. Dc3 Df4+ 40. Kg1 Kh7 41. Dd3+ g6 42. Dd1 De3+ 43. Kh1 g5 44. d5 g4 45. hxg4 h3 46. Df3

Zwart geeft op.