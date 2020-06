Magnus Carlsen is niet de enige Noorse schaker: neem nou Frode Urkedal

Bent u uitgekeken op de online-vluggertjes die de laatste tijd als surrogaat dienen voor het echte schaken? Houd moed, de eerste klassieke toernooien van het postcoronale tijdperk zijn al gespeeld en vele andere zullen binnenkort volgen, zij het voorlopig niet in Nederland. De drie grote zomertoernooien in Leiden, Dieren en Vlissingen zijn alle geschrapt.

De terugkeer naar het spel met bord en stukken begon bescheiden met een wedstrijd voor kinderen in Reykjavik. Voor de echte herrijzenis zorgde de schaakclub ­Offerspill in Oslo, die tussen 10 en 17 juni een invitatietoernooi over negen ronden organiseerde met dertig sterke, voornamelijk Noorse deelnemers.

Offerspill werd vorig jaar opgericht door Magnus Carlsen, toen zeer tegen zijn zin de brave Noorse schaakbond dreigde af te zien van een lucratief sponsorcontract met het gokbedrijf Unibet. De poging met een ruim duizend leden tellende vereniging de stemming te beïnvloeden faalde, maar ­Offerspill werd niettemin een groot succes. Veel jonge spelers sloten zich aan bij de club, die in de nabije toekomst elk jaar kampioen van Noorwegen zal worden.

Uit het Offerspilltoernooi komt de volgende overwinning van Frode Urkedal, een van de vele talenten die Noorwegen dankzij Carlsens voorbeeld heeft voortgebracht.

Kvaloy – Urkedal

Oslo 2020

1.e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Pc3 Pf6 4. d4 exd4 5. Pxd4 Lb4 6. Pxc6 bxc6 7. Ld3 d5 8. exd5 0-0 9. 0-0 cxd5 10. Lg5 c6 11. Pa4 h6 12. Lh4 Te8 13. c3 Ld6 14. b4 a5 15. a3 axb4 16. axb4 Ta7 17. Lc2?

Slordig. Na zwarts antwoord moet wit zorgen dat hij op de been blijft.

17 ... La6! 18. Pc5 Lxf1 19. Txa7 Le2

Diagram links

20. Dd4?

Nu verliest wit geforceerd. Sterker is 20. Da1, al heeft wit het niet gemakkelijk na 20 ... Db8. Na 21. Lxf6 (21. Lg3 Ld1!) 21 ... gxf6 22. g3 Lxc5 23. bxc5 Lf3 staat zwart ­beter.

20 ... Lxh2+! 21. Kxh2 Db8+ 22. Lg3 Dxa7 23. f3

Van kwaad tot erger.

23 ... Lxf3 24. Lh4 Te2 25. Dd3 Txg2+ 26. Kh3 Dc7

Wit geeft op.

Urkedal liet in de slotronde een opgelegde kans liggen langszij te komen bij toernooiwinnaar Johannes Haug.

Diagram rechts

Haug – Urkedal na de 34ste zet van zwart.

35. f5+! exf5+ 36. Kd5?

Als dit wits bedoeling was, had hij 35. f5 beter achterwege kunnen laten. Na 36. Kf4! a6 37. a3 Kg7 38. Kxf5 staat wit beter.

36 ... f4 37. e6 fxe6+ 38. Kxe6 Ld4?

Na 38 ... Lxh4! 39. Pxh4 Kg5 wint zwart.

39. Kd5 Lf6?

Tot een dame-eindspel met een pion meer leidt 39 ... Kf5 40. Pxd4 cxd4 41. Kxd4 Kg4 42. c5 f3.

40. Ke4 Kf7

En enkele zetten later werd tot remise besloten.