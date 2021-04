Magnus Carlsen: ‘Giri leert ons hoe het spel moet worden gespeeld’

Met twee remises tegen concurrenten en winst tegen de Chinees Hao Wang scoorde Anish Giri het maximaal haalbare bij de hervatting van de kandidatenstrijd in Jekaterinenburg. Toch is de kans kleiner geworden dat hij het toernooi wint. De achterstand op de Rus Ian Nepomniatsjtsji bedraagt nog steeds 1 of eigenlijk 1,01 punt. Bij een gelijke eindstand beslist de onderlinge score – 1,5-0,5 voor Nepo – in ­Giri’s nadeel.

Na een remise tegen Nepomniatsjtsji en winst tegen Wang was er hoop. Maar de tiende ronde (de derde na de onderbreking) was ontmoedigend. Terwijl Giri en de Fransman Vachier-Lagrave onderling remise maakten, won Nepomniatsjtsji ­tegen zijn landgenoot Aleksejenko een partij die niet past bij het niveau van een kandidatentoernooi. Als een amateur die voor het eerst in zijn leven kennismaakt met de problemen van de Catalaanse opening, verzeilde Aleksejenko al na een zet of twaalf in een uitzichtloze stelling met voorspelbare gevolgen.

De kop ‘Nepo op weg naar match met Magnus’ boven een artikel op een schaaksite gaf de verwachting van de toeschouwers weer. Met 6,5 uit 10 heeft Nepomniatsjtsji aan twee punten genoeg om de in voorgaande kandidatentoernooien altijd winnende eindscore van 8,5 uit 14 te behalen. Zijn lastigste resterende horde is mogelijk de slotpartij met zwart tegen de ­Chinees Liren Ding.

Een bijzondere attractie was in de afgelopen week het optreden van Magnus Carlsen als commentator op de site Chess24. Na Giri’s zege op Wang schoot de wereldkampioen uit zijn slof: ‘Giri leert ons hoe het spel moet worden gespeeld.’

Giri – Wang

Jekaterinenburg 2021

1.d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pf3 d5 4. g3 Le7 5. Lg2 0-0 6. 0-0 dxc4 7. Dc2 a6 8. a4 Ld7 9. Dxc4 Lc6 10. Lf4 Ld6 11. Pc3 Lxf4 12. gxf4 a5 13. e3 Pa6 14. Pe5 Lxg2 15. Kxg2 c6 16. h3

Subtiel. Wits koning kan nu op veld h2 ontsnappen aan eventuele gevaren op de diagonaal h1-a8.

16 ... Db6 17. De2 c5

Verstandiger is 17 ... Pb4 18. Kh2 Pbd5.

18. Tfd1 cxd4 19. Txd4 Tad8 20. Txd8

Sterker dan de pionwinst 20. Db5 Dxb5 21. axb5 Txd4 22. exd4 Pc7 23. Txa5 Pfd5.

20 ... Dxd8 21. Td1 Da8 22. Kg1 Pb4 23. Db5 Pbd5 24. Pxd5 Pxd5 25. Tc1 h6 26. Dd7 Pf6 27. Dd6

Diagram links

27 ... g6

Een verzwakking bij gebrek aan betere zetten.

28. b3 h5 29. Kh2 Kg7 30. Dd4 Td8 31. Db2 Db8 32. b4 axb4 33. Tc4

Geeft zwart een kans die hij na 33. Dxb4 niet zou hebben gehad.

Diagram rechts

33 ... b3

In tijdnood blijkt de reddende combinatie te diep verborgen voor Wang. Na 33 ... Td1! 34. Txb4 Dd8 35. Txb7 Dd5 36. Txf7+ Kh6 37. Txf6 Th1+ 38. Kg3 Txh3+! 39. Kxh3 Dh1+ geeft zwart eeuwig schaak,

34. Tb4 Da7 35. Txb3 Dxa4 36. Txb7 De8 37. Ta7 Td5 38. Db7 Pe4 39. Pxf7

Zwart geeft op.