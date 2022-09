Magnus Carlsen en de suggestie van vals spel bij het schaakbord

Magnus Carlsen Beeld REUTERS

Na zijn opzienbarende nederlaag tegen nieuwkomer Hans Niemann in St. Louis nam Magnus Carlsen maandag een besluit dat hem nog lang zal achtervolgen. Op Twitter schreef hij dat hij zich terugtrok uit het Sinquefield-toernooi, waaraan hij altijd met plezier had deelgenomen. Aan het bericht voegde hij een YouTube-filmpje toe waarin voetbaltrainer José Mourinho na een nederlaag van Chelsea klaagt dat hij in grote moeilijkheden zal komen als hij iets zegt.

Het was duidelijk dat Carlsen zijn bedwinger verdacht van vals spel en afzag van directe beschuldigingen om juridische problemen te voorkomen. Niemann is een 19-jarige Amerikaan die van 2010 tot 2013 woonde en schaakte in Nederland, waar hij niet opviel door uitzonderlijke resultaten of een grote natuurlijke aanleg voor het spel. Sinds 2018 heeft hij met bravoure en zelfvertrouwen zonder coaches de weg omhoog gevonden. In vier jaar voegde hij 400 punten aan zijn rating toe.

Overtredingen

Zijn opmars is niet door iedereen met bewondering gevolgd. Sceptici verwijzen gretig naar twee overtredingen van Niemann in het verleden. In 2012 en 2016 werd hij tijdens onlinepartijen betrapt op consultatie van een computerprogramma. Niemann noemt het jeugdzonden waar hij spijt van heeft. Hij zegt dat hij nooit vals heeft gespeeld in een partij aan het bord.

Hoe Carlsen denkt te zijn bedrogen, is een raadsel. Omdat de deelnemers continu door camera’s in de gaten worden gehouden, is gebruik van een computer vrijwel onmogelijk. Het enige opvallende aan een volstrekt normale partij was dat Niemann zeer goed, of, zoals sommigen zeiden, verdacht goed bleek voorbereid op een door Carlsen zelden gekozen openingsvariant.

Als Carlsen zijn stille beschuldiging niet intrekt, dreigt Niemanns veelbelovende carrière in de kiem te worden gesmoord. Organisatoren van toptoernooien weten dat ze niet beide spelers kunnen uitnodigen en zullen allicht de voorkeur geven aan de (ex)wereldkampioen. Het is geen aangenaam vooruitzicht.

Uit de tweede ronde in St. Louis komt een partij die een meesterwerk had kunnen zijn.

Caruana – Dominguez

1.e4 e5 2. Pf3 Pf6 3. Pxe5 d6 4. Pf3 Pxe4 5. Pc3 Pxc3 6. dxc3 Le7 7. Le3 0-0 8. Dd2 Pd7 9. 0-0-0 Pf6 10. Ld3 Te8 11. h3 c5 12. g4 Da5 13. a3 d5 14. c4 Da4 15. c3 dxc4 16. Lc2 Da6 17. g5 Ph5 18. Pe5 Le6 19. f4 Pg3 20. The1 Pf5

DIAGRAM 1

21. Lxc5!

Dit schijnoffer verraste Dominguez.

21 ... Lxc5 22. Lxf5 Lxf5 23.Dd5 Lf2 24.Dxf7+ Kh8 25.Dxf5 Lxe1 26.Txe1 Tf8?

Zwart blijft op de been na 26 ... Tad8.

DIAGRAM 2

27. De4?

Na 27. Dd7! Txf4 28. Pf7+ Txf7 29. Dxf7 Dg6 30. Dxg6 hxg6 31. Te7 wint wit het resterende eindspel.

27 ... Tad8?

Correct is 27 ... De6.

28. f5! b5 29. Pc6 Tc8 30. Pe7 Tce8 31. Dh4?

Wit wint na 31. f6! Dd6 (31 ... gxf6 32. g6) 32. fxg7+ Kxg7 33. Pf5+ Txf5 34. Dxe8.

31 ... Dd6 32. Te4 Td8 33. Pg6+ Kg8 34. Td4 hxg6 35. Txd6 Txd6 36. fxg6 Txg6

Tien zetten later eindigde de partij in remise.