Magistrale inhaalrace Bol helpt estafettevrouwen aan goud

In geen rol floreert Femke Bol zo als in die van de jager. Geef haar een prooi en ze grijpt die langzaam maar zeker bij de strot. Zo deed ze het in ieder geval op zondagavond op het slotonderdeel van de WK. In de slotronde van de 4x400 meter sloop ze vanaf de derde plek steeds dichterbij om in de laatste meter toe te slaan: goud.

De tijd loog er ook niet om: de 3.20,72 minuten was een nieuw nationaal record voor de Nederlandse vrouwenploeg met naast Bol ook Eveline Saalberg, Lieke Klaver en Cathelijn Peeters in de gelederen. Zij bezorgden de Nederlandse WK-afvaardiging de vijfde medaille van het toernooi. Nog nooit was de medailleoogst zo groot. Vorig jaar bleef Nederland op vier steken net als bij de WK in Londen van 2017.

Behalve Bol was ook de deelname van Klaver van groot belang. Zij had de halve finale van zaterdagavond niet gelopen. In de plaats daarvan had bondscoach Lauren Meuwly haar ingezet voor de finale van de 4x100 meter. Haar inzet werd toen niet beloond: bij de laatste wissel, tussen Nadine Visser en Tasa Jiya ging het mis en eindigde Nederland zonder tijd in de uitslag.

In haar plaats had Lisanne de Witte de 4x400-meter gelopen. Dat deed ze naar behoren: ze voltooide haar ronde 51,29 seconden. De totaaltijd toen was 3.23,75. Met Klaver erbij mocht de ploeg in de finale op een flinke tijdswinst hopen. En het ging ook zoveel sneller dat Jamaica, in de halve finale nog een seconde sneller, het goud met een tijd van 3.20,88 uit de handen zag glippen en de Nederlandse ploeg ook Groot-Brittannië (3.21,04) versteld liet staan.

Met Klaver had de Nederlandse ploeg een sterke pion erbij, maar ook belangrijk voor het eindresultaat was de diskwalificatie van de Amerikanen, de titelverdedigers. Zij hadden bij de slotwissel in de halve finale hun stok te laat doorgeven. Van dat topteam waren de Nederlanders dus bij voorbaat al verlost.

Na de inhaalrace die het publiek in het Hongaarse nationale atletiekstadion in vervoering bracht, kwamen ook de Nederlandse estafettemannen de baan op om de zege van hun vrouwelijke collega’s te vieren.

Hun finale was minder spectaculair verlopen. Terrence Agard, Ramsey Angela, Isayah Boers en Isaya Klein Ikkink kwamen achter het winnende Amerikaanse team niet verder dan de zesde plaats in 3.00,40. Toch deelden zij in de vreugde, zoals de mannen en de vrouwen ook samen de bittere teleurstelling van de gemengde 4x400-meter aan het begin van de WK samen hadden verwerkt.