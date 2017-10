Magistrale eerste ronde levert Verstappen tweede plek op in Japan: 'Racesnelheid weer supergoed'

Lastig inhalen

'Maar ik had hem sowieso niet gepakt, hoor. Het is hier lastig inhalen, zeker als je dicht achter iemand zit', zei Verstappen anderhalf uur na de race, met de race-overall nog afgestroopt en gehaast, want de helikopter die hem naar het vliegveld van Osaka zou brengen stond te wachten. 'Maar de racesnelheid was weer supergoed. Het ziet er positief uit', zei hij.



Tegelijk is Verstappen de eerste om toe te geven dat zijn sport zo veranderlijk is als het weer. Zijn seizoen is daar het beste voorbeeld van; met zeven uitvalbeurten in veertien races - tot zijn zege in Maleisië. Daarom was het respect dat Lewis Hamilton in de afgelopen twee races voor hem toonde eigenlijk nog veelzeggender dan zijn resultaten.



Hamilton wordt beschouwd als een van de beste coureurs in de afgelopen decennia. En dankzij het uitvallen van Ferrari-coureur Sebastian Vettel in Japan kan hij bij de volgende race in de VS al zijn vierde wereldtitel grijpen. De Brit is niet iemand die snel complimentjes uitdeelt. Maar toen hij na de kwalificatie in Maleisië zijn polepositionrecord aanscherpte naar zeventig, zei hij tegen Verstappen dat hij dat bewust deed, 'om een voorsprongetje op jou te nemen'.