Magerder dan ooit en misschien wel sterker dan ploegmaat Froome: dit zijn de gloriedagen van doorzetter Geraint Thomas

Wie op zoek is naar het archetype van de doorzetter, moet eens naar wielrenner Geraint Thomas (32) kijken, in deze Tour de France al bijna een week drager van de gele trui.

Neem zijn deelname aan Gent-Wevelgem in de gedenkwaardige editie van 2015. Windstoten van meer dan 90 kilometer per uur geselen het Vlaamse heuvelland. De Welshman van Team Sky rijdt op kop in een kleine groep renners als een heftige vlaag hem grijpt. Hij wordt de berm in geduwd, zijn wiel slipt weg. Hij strekt het been in een vergeefse poging balans te houden en belandt dan met een koprol in het gras. Naast hem stuitert zijn fiets een greppel in. Einde koers? Niet voor hem. Thomas vist zijn Pinarello uit de sloot, stapt op en rijdt door de storm terug naar zijn metgezellen. Hij zou nog derde worden.

Voor vrienden en teamgenoten heet hij kortweg ‘G’. Een scherpe neus onder een bos zwart haar. Magerder dan ooit, sinds hij zich meer is gaan richten op de grote ronden dan op de klassiekers. Hij beleefde afgelopen donderdag, op de Alpe d'Huez, naar eigen zeggen de mooiste dag uit zijn lange wielercarrière. Daarin veroverde hij op de baan op de ploegenachtervolging toch al een reeks wereldtitels en zelfs twee gouden olympische medailles, in 2008 en 2012. Maar nu, in Frankrijk, won hij in zijn eentje op de mythische berg, zijn tweede etappezege deze Tour. In bocht 14 had zich een schare fans uit Wales verzameld: Cymru Corner; Cymru is Welsh voor Wales.

Tom Dumoulin (links) en Geraint Thomas in de 11de etappe van Albertville naar La Rosiere. Foto Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Hij woont al jaren in Monaco met vriendin Sara. Sky heeft er een uitvalsbasis. Maar hij is geliefd in eigen land, al moet hij het in populariteit meestal afleggen tegen rugbyers en zeker tegen voetballers: eerst Ryan Giggs van Manchester United, daarna Gareth Bale van Real Madrid. Met die laatste zat hij nog samen op de Whitchurch High School in Cardiff, zijn geboorteplaats.

Hij begon met fietsen in de Cycling Club Cardiff and Cardiff Just in Front. Echt serieus werd het bij de British Cycling Academy in Manchester, onder het gezag van David Brailsford, nu de manager van Team Sky. De ploeg Barloworld, toen rijdend op een Britse licentie, pikte hem in 2007 op. Toen een teamgenoot op doping werd betrapt – het betekende het einde van de ploeg – liet hij zich ongekend fel uit. ‘Als iemand fraudeert, staat hem toch ook een gevangenisstraf te wachten? Er is geen verschil met renners die doping gebruiken om te winnen en hun team voorliegen. Sluit ze op en gooi de sleutels weg.’ Een jaar later tekende hij bij Sky.

Veel blessures

Voor een type renner als hij is het niet zo verwonderlijk dat de blessurelijst lang is. Zijn milt is hij al sinds 2005 kwijt; een metalen voorwerp stuiterde op tijdens een trainingsrit in Australië en doorboorde zijn lijf. Zijn neus heeft hij al een keer gebroken. Hij liep in 2013 in de Tour een scheurtje in het bekken op, maar weigerde af te stappen. Voor elke etappe moest hij op en van de fiets worden getild.

Toen Wilco Kelderman vorig jaar in de Giro op een stilstaande motor botste, nam hij in zijn val enkele renners mee. Bij Thomas, voor het eerst kopman in een grote ronde namens Sky, schoot zijn schouder uit de kom. Hij fietste nog enkele dagen door, maar problemen met zijn knie dwongen hem tot opgave. Hij droeg vorig jaar in de Tour ook al het geel na winst in de openingstijdrit, maar verdween uit de koers met een gebroken sleutelbeen.

Geletruidrager Thomas heeft zijn concurrenten Dumoulin en Froome niet hoeven laten gaan in de veertiende etappe. Foto Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Kopman: Geraint of Froome?

Nu hij in deze editie weer in de leiderstrui rijdt, achtervolgt hem al dagenlang de vraag wie nu de kopman is bij Sky, hij of Froome, die achter hem tweede staat in het algemeen klassement, op 1.38. De vorm is er. Hij won dit jaar het Critérium du Dauphiné en volgens Tom Dumoulin maakte hij deze Tour een sterkere indruk dan Froome. De werkelijkheid is ook dat hij in de grote ronden nooit voor de prijzen meedeed. Niet alleen vanwege betoonde diensten aan de kopman, hij wil er in de derde week wel eens doorheen zakken.

Thomas is zelf ook debet aan het zaaien van twijfel over het leiderschap. Zo schermde hij geregeld met belangstelling van andere ploegen, waarin hij wel de status van kopman zou krijgen. Toen de start van de viervoudig Tourwinnaar wegens mogelijk ontoelaatbaar gebruik van het astmamedicijn salbutamol onzeker was, maakte hij er geen geheim van dat hij de eventuele vacature graag opvulde. Hij bereidde zich erop voor. ‘Mentaal zal ik klaar zijn om zo hoog mogelijk te eindigen. En zelfs als Froome meerijdt, wil ik zo lang mogelijk meestrijden voor een goed klassement.’

Boven op de Alpe d'Huez beloeren de 4 koplopers elkaar met van voor naar achteren: Tom Dumoulin, Geraint Thomas, Chris Froome en Romain Bardet. Foto Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

In de Tour wisselt de boodschap per dag. Eerst hield Thomas vol dat Froome de onbetwiste nummer één is. ‘Hij heeft zes grote rondes gewonnen. Hij weet hoe te winnen na drie weken en dat is voor mij onbekend terrein.’ Zondag na de etappe naar Carcassonne kwam de mededeling dat hij graag zo lang mogelijk het geel wil behouden. Froome zelf doet voorkomen alsof de rangschikking er niet toe doet. Zaterdag zei hij: ‘Eén en twee in Parijs, dat zou een droomscenario zijn.’ De volgorde liet hij in het midden.

Op sociale media plaatste Sky een foto van de twee met de armen om elkaar. Thomas richt de duim omhoog, Froome wijst naar het geel van zijn maat. Het bijschrift: ‘What a pair of riders.’

Of wordt bij het vertrek afgelopen zaterdag in Saint-Paul-Trois-Châteaux toch iets duidelijk over de onderlinge hiërarchie? Thomas poseert bij de bus nog even voor wat selfies met supporters. Froome wacht even, kijkt achterom en knikt dan even ongeduldig met het hoofd: opschieten, G. Thomas pakt zijn fiets.