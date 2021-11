Machtsovername in mannentennis bij ATP Finals compleet: Zverev wint finale van Medvedev

Alexander Zverev slaat een service in de eindstrijd van de ATP Finals. Beeld AFP

Ze behoren tot de nieuwe generatie tennissers. Ze zijn rechtshandig, beschikken over een goede service en hebben een dubbelhandige backhand. Daarnaast zijn ze precies even groot. Beter gezegd, boomlang: 1.98 meter.

Maar de belangrijkste overeenkomst tussen Daniil Medvedev (25) en Alexander Zverev (24): beiden wisten dit jaar in een prestigieuze finale van Novak Djokovic te winnen en de Servische nummer één van de wereld af te houden van de mijlpalen die hij het meest begeert: olympisch goud en een Grand Slam.

Na zijn winst op de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon leek Djokovic hard op weg om als tweede tennisser ooit (na Steffi Graf) een Golden Slam te volbrengen: vier grandslamtitels en goud op de Olympische Spelen. Maar in Tokio verloor de nummer één in de halve finale van Zverev. Op de US Open moest hij in de finale zijn meerdere erkennen in Medvedev.

Zondag stonden de bedwingers van de 34-jarige Djokovic in Turijn tegenover elkaar in de finale van de ATP Finals, het officieuze WK. Zverev, de nummer drie van de wereld, won in twee sets (6-4, 6-4) van titelverdediger Medvedev, de Russische nummer twee van de wereld. De Duitser had al in de halve finale van het eindejaarstoernooi voor de beste acht spelers van het seizoen in drie sets afgerekend met Djokovic.

Hongerig

Samen met Roger Federer (40) en Rafael Nadal (35) degradeerde Djokovic de afgelopen twee decennia twee generaties tennissers tot figuranten. Alle drie wonnen ze twintig grandslamtitels. Maar nu de jaren bij De Grote Drie meer en meer beginnen te tellen, staan nieuwe hongerige tennissers te trappelen van ongeduld. Wachtend op een machtsovername, die veel langer op zich liet wachten dan voor mogelijk werd gehouden.

Van de nieuwe generatie tennissers wonnen alleen Medvedev en de inmiddels 28-jarige Dominic Thiem een grandslamtoernooi. Toch lijkt een onvermijdelijke greep naar het hoogste schavot op het erepodium dichterbij dan ooit, met Medvedev en Zverev als voornaamste sterren aan het firmament.

Federer en Nadal kampen al langer met fysieke malheur. In hun plaats drukten naast Medvedev en Zverev ook Stefanos Tsitsipas (finale Roland Garros) en Matteo Berrettini (finale Wimbledon) hun neus tegen het venster. Ze hebben de tijd met zich mee, wetende dat ze 25 jaar of jonger zijn.

Zo vecht Djokovic als fitste van De Grote Drie steeds vaker tegen de tijd die nog komen gaat. Zeker op hardcourtbanen, zoals op de US Open, Olympische Spelen en ATP Finals, tikt de klok sneller dan hij zou willen. Op de snelle ondergrond heeft de verdediger pur sang steeds meer moeite om de lange, uitputtende rally’s naar zich toe te trekken.

Met hun reikwijdte en beweeglijkheid lukt het de lange Medvedev en Zverev steeds beter ook die punten binnen te halen. Terwijl voor Djokovic de tijd wegtikt, deed de nieuwe generatie de afgelopen jaren ervaring op. ‘We zijn niet jong meer’, zei Zverev in aanloop naar de finale. ‘Daniil won al een grandslamtitel en ik de gouden olympische medaille.’

Weigering Djokovic

Succes lonkt op de Australian Open in januari. Zeker nu het hoogst onzeker is of Djokovic zal proberen daar zijn 21ste grandslamtitel te pakken. Op de Australian Open zijn alleen gevaccineerde tennissers welkom. De eigengereide Serviër heeft zich al vaker uitgesproken tegen het verplicht vaccineren tegen corona en weigert te zeggen of hij zelf is gevaccineerd.

‘Nu ik dat weet, zullen we zien. We moeten afwachten’, antwoordde hij na zijn nederlaag in de halve finale tegen Zverev op de vraag of hij deelneemt aan de Australian Open. Federer ontbreekt hoe dan ook vanwege een vierde knieoperatie. Nadal is naar alle waarschijnlijkheid wel van de partij.

Voor Zverev en Medvedev was het de twaalfde keer dat ze tegenover elkaar stonden. Hoewel Medvedev de laatste vijf ontmoetingen won, had Zverev in de indoorhal in Turijn vanaf het begin de regie in handen. In beide sets had de olympisch kampioen aan een vroege break voldoende voor de setwinst. Zelf won hij 80 procent van de punten op zijn eerste opslag en gaf Medvedev geen enkele breakkans.

Zverev, die de ATP Finals in 2018 al eens won, pakte na het olympisch goud zijn tweede grote prijs van het seizoen. ‘Ik wist dat ik goed moest spelen tegen iemand van wie ik vijf keer op rij had verloren’, zei hij direct na afloop. ‘Het klinkt misschien gek, maar ik kijk nu al uit naar volgend seizoen.’

Zo gek klonken die woorden niet, wetende dat Zverev in de vorm van zijn leven verkeert en een machtsovername misschien wel dichterbij is dan ooit.