Machtige eindspurt van de vrouwen dubbelvier beloond met goud

De samenstelling van de boot was voor de helft dezelfde als in Rio. Net als Janssen was ook Nicole Beukers onderdeel van de olympische boot. De ervaren Chantal Achterberg en Carline Bouw waren er in Sarasota niet bij. Hun plaatsen zijn ingenomen door Olivia van Rooijen en Sophie Souwer.



De wereldtitel is een beloning voor bondscoach Josy Verdonkschot, die het vrouwenroeien de afgelopen jaren hervormde. In 2014 was de WK in eigen land allesbehalve een succes. Geen enkele vrouwenboot haalde een finaleplek. Er moest dus iets gebeuren, voelde Verdonkschot. Hij zocht naar nieuwe samenstellingen voor zijn boten. Verdonkschot maakte van de dubbelvier zelfs zijn prioriteitsboot, Nienke van Zijp kreeg een rol als directe coach.



De vrouwen hielden in Sarasota de Nederlandse eer hoog. De tweede Nederlandse medaille werd vrijdag gewonnen door debutante Marieke Keijser (20). Zij eindigde in de lichte skiff als tweede. Keijser, lid van de Rotterdamse roeivereniging KR&ZV De Maas, werd eerder dit jaar wereldkampioen bij de beloften.