Machteloos Manchester United gaat onderuit bij Aston Villa

Aston Villa-middenvelder Jacob Ramsey passeert United-linksachter Luke Shaw. Beeld REUTERS

Nieuwe coach, nieuw elan. Deze ongeschreven voetbalwet kwam uit op een drijfnat Villa Park waar Unai Emery voor het eerst de leiding had over Aston Villa, de ploeg die onder de pas ontslagen Steven Gerrard richting de degradatiestreep was afgezakt. Het liep uit op een droomdebuut voor de 51-jarige Bask. Binnen elf minuten stond de ontketende thuisploeg met 2-0 voor tegen Manchester United dat deze eeuw nog geen competitiewedstrijd had verloren in dit historische voetbalstadion.

Het eerste doelpunt, van de Jamaicaanse vleugelspits Leon Bailey, was het resultaat van slap verdedigen aan United-zijde. De 2-0 was een prachtige vrije trap van de Franse linksachter Lucas Digne. Bijna 40 duizend toeschouwers op Villa Park wisten niet wat ze meemaakten. Een paar weken geleden werd Aston Villa nog kansloos weggespeeld door Chelsea, maar onder de van Villarreal overgekomen Emery speelde het als herboren. Voor de coach was het een persoonlijke triomf na een mislukt Engels avontuur bij Arsenal enkele jaren geleden.

Voor zijn Nederlandse collega was het een ellendige middag. Na de 6-3 afgang bij Manchester City, ruim een maand geleden, leek Erik ten Hag zijn United weer op het juiste spoor te hebben gekregen. Maar telkens wanneer het goed lijkt te gaan, volgt er weer een terugslag. Hij moet meer van zijn team hebben verwacht nadat hij het enfant terrible Ronaldo voor de eerste keer de aanvoerdersband had gegeven. Het opvallendste moment van de Portugees was een handgemeen met Tyrone Mings waar hij bijna rood voor kreeg. De VAR toonde mededogen.

Lievelingsopponent

Het zit de beroemde nummer 7 toch al niet mee de laatste tijd. Tegen Real Sociedad, normaal gesproken zijn lievelingsopponent, had Ronaldo donderdag een opgelegde kans gemist, zijn ploeg veroordelend tot een extra ronde Europees voetbal waarin het zomaar Champions League-afvaller Ajax kan treffen. Een positief punt voor Ten Hag was dat zijn spelers na de rampzalige openingsfase probeerden terug te knokken. Dat leidde op slag van rust tot de aansluitingstreffer, een van richting veranderd schot van Luke Shaw.

Elke hoop op een comeback in de wedstrijd verdween vier minuten na de pauze toen Jacob Ramsey, een product van Villa’s eigen kweek, de 3-1 binnen schoot. Zonder de geschorste spelverdeler Bruno Fernandes leek United geen geloof meer te hebben in een goede afloop. Terugkijkend op de nederlaag constateerde Ten Hag dat zijn spelers te snel de hoop hadden opgegeven. ‘Ik ben lang actief in de voetbalwereld’, zei hij, ‘en weet dat spelers menselijke wezens zijn. Soms zit het in het koppie, maar het is niet acceptabel.’

Donderdag al krijgt United kans op revanche, als Aston Villa voor een bekerwedstrijd naar Old Trafford komt.