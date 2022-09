Maartje Paumen leert als coach ook wat verliezen is

Maartje Paumen probeert als assistent-coach om HC Tilburg te behouden voor de hoofdklasse. Beeld Pro Shots / Erich Snijder

Als tophockeyster won Maartje Paumen alles wat er te winnen viel en áls ze al eens een wedstrijd verloor, was ze daar dagenlang goed ziek van. Als assistent-coach heeft de 37-jarige hockey-icoon de afgelopen jaren geleerd om naar het grotere plaatje te kijken. ‘Winnen is niet het enige wat telt’, klinkt het opvallend uit de mond van Paumen.

Samen met hoofdcoach Ageeth Boomgaardt staat de tweevoudig olympisch kampioen aan het roer bij de hockeysters van het naar de hoofdklasse gepromoveerde HC Tilburg. ‘Als coach kijk je ook naar de ontwikkeling van je ploeg, de ontwikkeling van het spel en of je er het maximale uit heb gehaald. En ja, dan kan ik vandaag heel erg tevreden zijn’, stelde Paumen na de 1-0-nederlaag van de Tilburgse hockeysters tegen haar oude liefde HC Den Bosch. ‘We hebben gestreden voor wat we waard waren.’

Den Bosch, dat het seizoen zwak was begonnen met twee nederlagen in de eerste drie duels, kwam al na vijf minuten op voorsprong door een doelpunt van Frédérique Matla. Dankzij veel strijdlust én wereldkeepster Maddie Hinch bleef Tilburg – af en toe met kunst- en vliegwerk – een grotere nederlaag bespaard.

Weerzien

Voor Paumen was het duel tussen Den Bosch en Tilburg een eerste weerzien in competitieverband met de club waar ze jarenlang het boegbeeld van was. Ruim vijf jaar na haar afscheid als speelster van Den Bosch stond Paumen zondag voor het eerst tegenover de geel-zwarte succesformatie. De assistent-coach van Tilburg genoot er zichtbaar van om terug te zijn aan de Bossche Oosterplas.

Tijdens het interview met deze krant schoten enkele oudere mannen haar aan (‘Hé Maartje, even terug op het oude nest, leuk ploegje heb je’). Ook vormde zich al snel een rij met kinderen die geduldig wachtten op een foto met de oud-sterspeelster van Den Bosch en het Nederlands team. ‘Tuurlijk is het leuk om hier terug te zijn. Den Bosch is jarenlang mijn cluppie geweest. Ik heb met een aantal meiden van Den Bosch nog samengespeeld’, zegt Paumen over de club waar ze in dertien seizoenen elf landstitels vergaarde.

De 235-voudig international vormt al vier jaar een succesvol coachduo met Ageeth Boomgaardt (192 interlands). Na twee jaar MOP in Vught zwaait de twee-eenheid nu voor het derde seizoen de scepter in Tilburg. Bij de entree van Boomgaardt en Paumen in 2020 werd bij de toenmalige promotieklasser direct al de wens voor promotie uitgesproken. Afgelopen mei slaagden ze in die missie en dit seizoen is handhaving in de hoofdklasse de doelstelling.

Uitdaging

Na vier wedstrijden staat Tilburg op drie punten. Van topploegen als SCHC (2-1-nederlaag) en dus Den Bosch werd nipt verloren. ‘In de hoofdklasse gaat het op alle vlakken sneller en tactisch komt er veel meer bij kijken’, weet Boomgaardt. ‘Veel meiden in onze ploeg spelen voor het eerst in de hoofdklasse. We worden op alle vlakken uitgedaagd en dat is leuk. Onze speelsters zijn leergierig en genieten ervan om op dit niveau te mogen spelen.’

Evenals Paumen beleefde Boomgaardt (49) als hockeyster grote successen bij HC Den Bosch. Tussen 1997 en 2004 veroverde ze zevenmaal op rij de landstitel bij de Brabanders. In 2004 stopte de strafcornerspecialist waarna Den Bosch de 19-jarige Paumen strikte als opvolgster. Boomgaardt: ‘Helaas hebben we nooit samen in één team gespeeld. Wel heb ik Maartje, nadat ik was gestopt, één jaar strafcornertraining gegeven.’

Inmiddels zijn de twee zelfverklaarde ‘hockeydieren’ bezig aan hun vijfde seizoen als trainersduo. ‘We vertrouwen elkaar blindelings’, zegt Boomgaardt. ‘We overleggen alles samen en kunnen zaken heel goed verdelen.’ Paumen: ‘Ik verzorg de strafcornertraining en ben tijdens de trainingen vooral bezig met de verdediging en opbouw. Ageeth is meer gericht op de aanval en het overall plaatje. We werken echt op basis van gelijkwaardigheid.’

Hoofdcoach

Paumen houdt de optie open om op termijn als hoofdcoach aan de slag te gaan. ‘Eigenlijk was dat nooit mijn gedachte, maar ik vind het coachvak heel leuk en wil me er graag verder in ontwikkelen. Momenteel ben ik naast het hockey nog heel druk met andere zaken, dus daarom past de rol van assistent mij de komende jaren het beste.’

Op de tribune van HC Den Bosch leeft bij velen de wens om het duo Boomgaardt-Paumen ooit bij de topclub aan de slag te zien. ‘Die vraag krijgen we vaker, maar is niet aan de orde’, zegt Boomgaardt. ‘Wij zitten met onze aandacht volledig bij Tilburg. Hier zijn we iets moois aan het bouwen.’ Paumen: ‘We hebben een leuke groep bij Tilburg waar nog veel rek in zit. Ik ben blij waar ik nu zit. Tuurlijk, Den Bosch is een heel mooie club. Als de vraag ooit komt, ga ik er op dat moment over nadenken.’