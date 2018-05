Maartje Paumen beëindigt haar hockeyloopbaan en gaat verder als trainer

Hockeyster Maartje Paumen wist het al voor de verloren finale van de play-offs met het Belgische Royal Antwerp: het waren haar laatste wedstrijden. Komend seizoen begint Paumen (32) als trainer. De voormalige aanvoerder van Nederland wordt bij overgangsklasser MOP in Vught assistent van Ageeth Boomgaardt. ‘Blijkbaar past een leven zonder hockey voorlopig niet bij mij.’

In mei 2017 nam Paumen met haar elfde landstitel bij Den Bosch afscheid als tophockeyster, na de Spelen van Rio was ze al gestopt bij Oranje. De topscorer aller tijden besloot nog een jaar te hockeyen in de België, maar de overgang naar een lager niveau viel zwaar. ‘Het was een avontuur, waarbij ik opnieuw veel over mezelf heb geleerd. Het was lastig om met een nieuwe groep te starten, voor de winterstop was ik niet op mijn best. De tweede helft van het seizoen ging het beter.’

In het shirt van Royal Antwerp toonde ze in de finale tegen Waterloo Ducks voor het laatst haar handelsmerk, een onverwoestbare winnaarsmentaliteit. Het leverde geen landstitel op. ‘Ik moet en zal winnen, dat gevoel kwam weer boven. Ik had een optie in mijn contract voor een tweede seizoen, maar ik voelde dat het klaar was. Ik laat een mooie, warme club achter.’

In haar eind vorig jaar verschenen biografie Altijd tot het uiterste filosofeerde Paumen over een leven na het hockey. ‘Ik zal ongetwijfeld nog zestig keer de vraag krijgen, wanneer ik nu eindelijk mijn koffietent ga openen’, zegt ze, lachend. ‘Het was ooit mijn droom, maar misschien komt die koffietent er nooit. Ik zit toch liever aan de andere kant van de bar. Mijn hart ligt bij hockey. Mijn gevoel heeft me nooit in de steek gelaten.’

Paumen ontwikkelde haar befaamde strafcorner aanvankelijk met Boomgaardt, nadat de oud-international bij Den Bosch was gestopt. Paumen maakte Boomgaardt ook mee als assistent-coach bij het Nederlandse team. ‘We hebben dezelfde visie’, aldus Paumen. ‘Toen Ageeth mij vroeg als assistent heb ik het twee weken laten bezinken. Maar ik wil graag uitzoeken wat voor coach ik kan worden en of die rol bij me past.

‘Het is voor mij een uitdaging om naast een ervaren coach als Ageeth een nieuw vak te leren en mijn kennis en ervaring als trainer over te dragen. Als speler dacht ik graag mee over tactiek, hoe we de tegenstander moesten bestrijden. Nu ga ik dat in een andere functie doen. MOP heeft een jonge, ambitieuze groep met speelsters die beter willen worden. Ik wil met meiden werken die er echt voor gaan.’

Het kan niet anders of we zien Paumen ooit terug als coach van Den Bosch en als bondscoach? ‘Wie weet, ik begin in elk geval aan een nieuw tijdperk. En ik zeg nooit meer dat ik iets niet ga doen, want het komt toch niet uit.’

