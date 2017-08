Maarten van der Weijden voltooit met dubbele Kanaaloversteek het pronkstuk voor de ware langeafstandszwemmer

Het Nederlandse record van de dubbele oversteek is in handen van Irene van der Laan. In 1983 zwom zij naar Calais en terug in 18 uur en 15 minuten. Zij profiteerde van de gunstige omstandigheden in het Nauw van Calais. Van der Weijden, de olympisch kampioen 10 kilometer van 2008, had zondag een helse tocht nodig om de Franse overkant te bereiken.



Volgens berekeningen van zijn begeleidende boot Sea Satin zwom hij liefst 18 kilometer teveel om Frankrijk te bereiken: 51 in plaats van de 33 kilometer die voor de zwemtocht in rechte lijn genoteerd staat. In het donker keerde Van der Weijden zondagavond laat terug in de Britse haven, te midden van een kleine armada van scheepjes die in het Kanaalseizoen de vele zwemmers bij hun oversteek begeleiden.