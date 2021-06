Maarten Stekelenburg (38), nestor van het EK en de verrassing van Oranje

Maarten Stekelenburg tijdens Nederland - Oekraïne. Beeld Olaf Kraak / Getty

Stekelenburg is een rustige, uitstekende, technisch vaardige doelman en een wat bedaard pratende man van 38. Zo’n opmerking dat hij de oudste is, twee dagen voor het duel met Oostenrijk in Amsterdam, daarvan gaat hij dus niet opeens opgewonden doen.

Hij constateert het. Ha, fijn. Trouwens, hoe hij hier op het EK verzeild raakte, dat is dan wel bijzonder, daarvan maakt zijn stem een hupje, al is het voorzichtig. ‘Als je me aan het begin van het seizoen had gevraagd of ik op het EK eerste doelman was, had ik je waarschijnlijk uitgelachen. Maar dat is ook voetbal. Je ziet wat er gebeurt. Ik had een prima seizoen met Ajax, dan is dit de beloning.’

Voetbal is ook een kwestie van toeval. Hij vertrok in 2011 van Ajax, in tijden van clubtrainer Frank de Boer, naar AS Roma. Een ontslagen trainer en blessures wierpen hem terug. Hij bleef een vliegende keep. Andere clubs dienden zich aan: Fulham, Monaco, Southampton, Everton. Nergens was hij een doorslaand succes. En dus keerde hij voor afgelopen seizoen terug naar Ajax, in de herfst van zijn loopbaan, normaliter om reserve te zijn achter André Onana.

‘Het voornaamste is dat je hard blijft werken en geloof houdt in jezelf. Soms valt het jouw kant op en soms niet. Dat is ook voetbal, en dat maakt het mooi.’ Zijn keuzes voor clubs beoordelen als goed of slecht? Hij zegt dat hij nooit spijt had. ‘Dat is altijd achteraf.’

Wat in elk geval logisch en normaal was geweest: geen interland meer na 2016. Terugkijken op zijn beste toernooi, het WK 2010, met de verloren finale tegen Spanje. Laatste EK-duel benoemen: Nederland - Roemenië in 2008.

Maar dan neemt Onana een verkeerd pilletje, loopt hij een schorsing op en heeft trainer Erik ten Hag meer vertrouwen in Stekelenburg dan in Kjell Scherpen. Dan keert hij zelfs terug bij Oranje, omdat De Boer weet wat hij aan hem heeft en omdat Nederland nu eenmaal niet baadt in de topkeepers.

Vervolgens krijgt Jasper Cillessen corona en vindt De Boer hem niet belangrijk genoeg om te wachten tot hij is uitgeziekt. Weer daarna blijkt dat De Boer na twee oefenduels meer vertrouwen heeft in Stekelenburg dan in Krul. Staat hij dus opeens weer op een toernooi.

Hij hoorde dus een paar dagen voor het duel met Oekraïne dat hij zou keepen. Of hij beter is dan in 2010, toen hij onder meer een onmogelijke bal van Kaká uit de bovenhoek ranselde? Dat is moeilijk te zeggen. Hij houdt het positief: ‘Je kunt een schot van afgelopen wedstrijd niet vergelijken met elf jaar geleden. Ik denk dat ik rustiger ben geworden. Met meer ervaring. Ik heb het allemaal een keer meegemaakt. Ik denk dat dat een voordeel is. Voor de rest voel ik me prima, fysiek gezien.’

En dus keept hij donderdag zijn 61ste interland, bijna zeventien jaar na zijn debuut tegen Liechtenstein.