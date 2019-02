Maarten Meiners put toch vertrouwen uit 31ste plek op WK skiën

De Nederlandse Maarten Meiners tijdens de Super G. Beeld AFP

Het is niet vanzelfsprekend dat Nederlanders hoge ogen gooien in het alpineskiën. Harald de Man viel in de jaren negentig nog het meest op met deelname aan meerdere wereldkampioenschappen. Een ­zeventiende plek was zijn beste prestatie, in 1997.

Op de Super G is het zaak zo dicht mogelijk langs de hekjes te stormen. Scherpe bochten worden afgewisseld met enkele korte, venijnige sprongen. Na een kleine anderhalve minuut zit het erop. De Super G is het op een na snelste onderdeel van het alpineskiën, na de afdaling.

De Man had vooraf vertrouwen in een goede prestatie van Meiners (26). ‘Al is de Super G niet zijn beste discipline.’ Dat is de reuzenslalom, die volgende week op het programma staat, zo meent Meiners ook zelf. ‘Daar heb ik vooral op getraind. Op de reuzenslalom moet ik het laten zien.’

Voor Nederland komen ook Adriana Jelinkova (23) en Max van Rossum (20) in actie. Ze staan te boek als grote beloften, maar ‘je weet nooit of ze ook daadwerkelijk de top halen. Dat blijft onzeker’, stelt De Man. Daar sluit Pepijn van Schijndel, topsportcoördinator van de Nederlandse Skivereniging, zich bij aan. ‘Het gaat niet alleen om talent. Er is meer nodig.’

Machtsblokken

De Nederlandse skiërs moeten het tegen grote machtsblokken opnemen, terwijl ze zelf maar weinig financiële ondersteuning krijgen. De Man: ‘Vergelijk het met Formule 1: de kleine teams van Meiners, Jelinkova en Van Rossum staan tegenover Mercedes en Ferrari. Dat is een lastig verhaal.’

De Skivereniging biedt maatwerkprogramma’s aan, voor sporters die goed presteren. Daar maakt Jelinkova nu gebruik van. Van Rossum kiest zijn eigen pad, net als Meiners, die in Innsbruck een vaste uitvalsbasis heeft. ‘Daar ben ik vaak tussen de wedstrijden door, om goed te kunnen trainen. Dat is een mooie kans voor mij om op niveau te skiën.’

De ogen zijn bij de skibond gericht op kwalificatie voor de Winterspelen van 2022 in het Chinese Beijing. Daar zijn twee top-16-noteringen in wereldbekerwedstrijden voor nodig, of eenmaal een plek bij de beste acht. ‘Dat is mogelijk, als je hard werkt en doorzet’, denkt Van Schijndel.

En dat is wat Meiners doet, in de hoop zijn olympische droom waar te maken. ‘Daar heb ik de potentie voor. Ik kom stapje voor stapje dichterbij.’