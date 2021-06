Maandenlang pijn lijden voor de olympische turnkwalificatie, om van de bezeerde geest maar te zwijgen

Eythora Thorsdottir in actie in Rotterdam, tijdens de tweede teamkwalificatie voor een plek in het olympisch team. Beeld ANP

Pijn en leegte, dat waren de termen die vaak vielen toen zaterdag, in het Topsportcentrum van Rotterdam, het olympische kwalificatietraject van de Nederlandse turnsters werd afgesloten. Overal deden lichamen en gewrichten pijn, om van de bezeerde geest maar te zwijgen. Niemand, behalve de verrassende winnares van OKT-wedstrijd 2, Vera van Pol, straalde van blijdschap.

Al dat chagrijn had met de weeën van de olympische bevalling te maken. Sinds tien maanden is turncoach Vincent Wevers wegens beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag in opspraak. Hij zou in het plan van de nationale bond, de KNGU, daarom niet mee mogen naar Tokio, maar de rechter zag dat tien dagen geleden in kort geding anders. Waarna deze week weer een turbo spoedappèl volgt in de zaak die intussen louter verliezers lijkt te hebben. Vooral de dochters van Wevers senior hebben het zwaar.

Lieke Wevers, voelde zich na een matige uitvoering ‘heel leeg’. Ze wist na een val op brug en een gemiste, geschroefde afsprong op balk niet meer hoe ze zich moest voelen. Ze sprak van ‘de shit’ en hoe zij al maanden lang alle ellende buiten de deur van de trainingszaal heeft moeten houden. Het rumoer toelaten was geen optie. Want aan het eind telt slechts het resultaat. ‘Zo hard is topsport’, aldus Lieke.

Nerveuze brugoefening

Tweelingzus Sanne, ook al plat op het schuimrubber geklapt bij een nerveuze brugoefening, kookte haast van nijd op zichzelf en de rest van de wereld en zei dat ze na de Olympische Spelen een pauze inlast en zeker nooit turncoach zal worden, althans niet in Nederland. De manier, waarop zij haar familie belaagd heeft zien worden, zit de olympisch kampioen van 2016 meer dan hoog.

In de echte pijn opereerde zaterdagmiddag Eythora Thorsdottir, Nederlands grootste en meest expressieve turntalent. Zij had gewoon pijn aan de enkels. Met het innemen van paracetamols wist de turnster van Pax Haarlemmermeer de wedstrijd te volbrengen. Injecties weigerde zij. Het zou geen goed beeld geven van wat zij over enkele weken in Tokio wel op de vloer zou kunnen brengen.

‘De pijn is nog niet helemaal over, maar als ik zie dat ik van twee geleden niks kunnen naar deze vorm ben gegroeid, dan heb ik toch een beeld van hoe ik in Tokio er voor kan staan’, toonde ze zich tevreden.

Amerikaanse adviseur

Thorsdottir overtuigde het publiek en de Amerikaanse adviseur Aimee Boorman met een schitterende vloeroefening, Van Pol met een uiterst fit optreden. Sanne Wevers, in april nog tweede van Europa op balk, was nooit een discussiepunt bij de samenstelling van de ploeg die zondag door bondscoach Bram van Bokhoven en technisch directeur Mark Meijer werd vrijgegeven. Lieke Wevers kreeg de vierde plaats in het Nederlandse kwartet.

Daarmee staan drie van de vier pupillen van bondstrainer Vincent Wevers in Tokio aan het vertrek. Zijn vierde turnster, Naomi Visser, gaat mee als reserve, evenals de Amsterdamse verrassing Elze Geurts. Maandag wordt bekend of Wevers zijn begeleidende rol tot in Japan mag uitvoeren.