Maakt Kiki Bertens (als tweede vrouwelijke Nederlander) de sprong naar de prestigieuze top-5?

Kiki Bertens op de Miami Open tegen de Australische Ashleigh Barty. Beeld AFP

Om opnieuw het maximale aantal punten te verdienen, moet Bertens het toernooi winnen. Alles minder dan winst kost haar punten. Dankzij een eenvoudige zege op de Italiaanse Martina Trevisan (6-2, 6-1) staat ze in de derde ronde.

Het is de vraag of Bertens de komende weken de sprong kan maken naar de prestigieuze top-5. De hoogste positie ooit van een Nederlandse vrouw is de vijfde plek van Betty Stöve in 1977. De WTA-ranglijst wordt opgemaakt door de prestaties van een speler te vergelijken met die van een jaar eerder. Vorig jaar stond Bertens begin april 27ste op de wereldranglijst. Toen was het makkelijker punten sprokkelen omdat ze minder te verdedigen had.

Bertens heeft de voorbije weken een buffer aan punten aangelegd. Dat was mogelijk omdat ze vorig jaar geen geweldig voorjaar draaide. Op toernooien in Miami, Indian Wells en Dubai strandde ze nog voor de halve finales – een plek waar ze als top-10-speelster thuishoort. Daarover zei haar coach Raemon Sluiter in De Telegraaf: ‘In voorgaande jaren waren we waanzinnig blij geweest met twee keer een vierde ronde in Indian Wells en Miami. Nu hoort het bij haar status en wordt er misschien wel meer van haar verwacht.’

Op het grote toernooi in Madrid dat begin mei wordt gespeeld moet ze minimaal de finale halen om hetzelfde aantal punten te verdienen als een jaar terug. Daarna richt ze haar vizier op Roland Garros, het grandslamtoernooi dat haar het beste zou moeten liggen als gravelspecialist. In Parijs zijn veel punten op te halen, omdat ze er daar vorig jaar in de derde ronde werd uitgeschakeld. In 2016 bereikte ze de halve finale.

Privileges

De top-10-positie brengt privileges met zich mee voor Bertens, die op de grote toernooien de eerste rondes tegen lager geplaatste speelsters wordt geloot. Maar daarmee wordt het niet altijd makkelijker, voorspelde tenniscoach Sven Groeneveld, de voormalige trainer van Maria Sjarapova, Monica Seles en Mary Pierce, onlangs: ‘In de top-10 word je ineens een prooi. Let maar op: Bertens wordt een schietschijf.’

De ambities van Bertens zijn duidelijk: de plek op de ranglijst is mooi meegenomen, een grandslamtoernooi winnen blijft de heilige graal van het proftennis. Als Roland Garros eind mei begint in Parijs, doen de punten er even niet toe.