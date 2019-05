Lyon oppermachtig in finale Champions League voor vrouwen

Shanice van de Sanden Beeld AFP

Lyon won van Barcelona, Shanice van de Sanden van Lieke Martens. In een zeer eenzijdige, al na een half uur besliste finale van de Champions League voor vrouwen zegevierde Olympique Lyon met 4-1 tegen Barcelona.

Het verschil in niveau tussen houder Lyon, dat de beker voor de zesde keer won en voor de vierde maal op rij, en Barcelona was immens, zaterdag in Boedapest, in het stadion van Ferencvaros. Al na een kwartiertje stond het 2-0, met dank aan twee voorzetten van Van de Sanden, afgewerkt door eerst de Duitse international Dzsenifer Marozsan en daarna de Noorse Ada Hegerberg. Voor Van de Sanden was dat toch speciaal. Vorig jaar was ze in de finale tegen Wolfsburg ingevallen tijdens de verlenging tegen Wolfsburg, en gaf ze drie beslissende voorzetten.

Barcelona, voor het eerst finalist, had niets in te brengen. Lieke Martens kwam nauwelijks in de wedstrijd voor, al miste ze dan een behoorlijke kans in de 68ste minuut, maar toen stond het alweer ruim een half uur 4-0. Vlak voor tijd gaf ze een mooie dieptepass voor de enige Catalaanse treffer. Hegerberg had intussen nog twee keer gescoord, voor een echte hattrick in de finale.

De Noorse, de laatste winnaar van de Gouden Bal, is helaas niet te bewonderen tijdens het WK, binnenkort in Frankrijk, vanwege een conflict met de Noorse bond. Lyon had niets te vrezen van Barcelona, dat graag wil aansluiten bij de Europese top en daarvoor behoorlijke investeringen doet. Maar Lyon is de grootheid in het vrouwenvoetbal. De selectie is een verzameling van topspelers, of het nu Renard en Le Sommer uit Frankrijk zijn, Bronze uit Engeland, Marozsan uit Duitsland of Hegerberg uit Noorwegen. Clubdirecteur Jean-Michel Aulas, een fervent aanhanger ook van aanvaller Memphis Depay van de mannenploeg, maakt al jaren serieus werk van de vrouwentak van zijn club. Lyon, getraind door Reynald Pedros, won in de achtste finales van het toernooi met 9-0 en 4-0 van Ajax.

Bij Barcelona viel verdediger Stephanie van der Gragt, hersteld van een knieblessure, tien minuten voor tijd in. Twee minuten voor tijd scoorde Barcelona alsnog, via een schuiver van Oshoala uit Nigeria, na de pass van Martens. Zij zal zich, net als Van de Sanden en Van der Gragt, binnenkort melden in Zeist, voor de voorbereiding op het WK.