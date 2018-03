Luuk de Jong zet PSV met prachtige omhaal tegen FC Utrecht (3-0) op titelkoers

Ploegmaat Van Ginkel, ook een goede aanvallende kopper, staat iets voor hem, maar de bal zeilt net over hem. Nu kan de nimmer zelfzuchtige De Jong proberen de bal terug te leggen met zijn borst.



Maar hij kan ook een omhaal wagen. Eerst even kijken of er geen andere PSV'er komt inlopen. Een omhaal is toch een gok, je doet iets met de rug naar het doel, de 'mismarge' is enorm. Het staat pas 1-0. Als De Jong niemand ziet, besluit hij: ik ga ervoor.



Niet lafjes op de rug vallen en dan een been in de lucht, daarvoor is de bal ook te hoog. Hij moet, hup, met twee benen de lucht in, en dan met het linker het rechter lanceren. De landing kan pijnlijk zijn, maar op pijn sloeg De Jong als hummeltje al geen acht als hij aan het voetballen was.