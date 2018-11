Luuk de Jong na benauwde overwinning van PSV op Vitesse (1-0): ‘We hebben de juiste reactie gegeven’

PSV blameerde zich eerder in de week in de beker tegen RKC. Daarom was het de vraag of er zand in de machine van de landskampioen was gekomen. Tegen Vitesse won PSV zaterdag, zonder echt te overtuigen.

Op de cover van het PSV Magazine dat zaterdagavond in de perskamer van het Philips Stadion ligt, prijkt een close-up van Mark van Bommel. Nieuw leven, staat erbij als begeleidende tekst.

In zijn eerste maanden als trainer van PSV kreeg Van Bommel louter complimenten. Tot afgelopen week. Toen maakte hij een pijnlijke inschattingsfout door in het bekerduel met RKC (2-3- verlies) zijn complete basisteam rust te gunnen. Een B-ploeg moest de klus tegen de nummer vijftien uit de eerste divisie wel kunnen klaren, dacht hij.

Was het hoogmoed? Arrogantie? En belangrijker: hoe zou hij omgaan met zijn eerste echte tegenslag? Na de benauwde overwinning van zaterdag op Vitesse (1-0) oogt Van Bommel onverstoord. En een beetje opgelucht. ‘Natuurlijk wilden we die wedstrijd tegen RKC wegspelen. We waren niet tevreden over de manier waarop we verloren. Dat hebben we met elkaar besproken. Daarom ben ik blij dat we vandaag hebben gewonnen.’

Met de winst op Vitesse, dat al na een kwartier met tien man verder moest na een rode kaart voor Danilho Doekhi, zet PSV zijn imposante zegereeks in de competitie voort: elf gespeeld, elf gewonnen. Daarmee voegt de ploeg van Van Bommel zich in een fraai ­rijtje: zijn PSV is het vierde team dat de eerste elf eredivisieduels van een seizoen won. Dat is al ruim 20 jaar geen ploeg gelukt. Eerder zetten PSV (1987) en Ajax (1995 en 1997) zo’n zeldzame reeks neer. Het record is in handen van PSV: 17 maal winst op rij onder coach Guus Hiddink, 31 jaar geleden.

Ook evenaart Van Bommel het eredivisierecord van Morten Olsen (Ajax, 1997). Samen met de Deen is hij de enige beginnende coach in de eredivisie die in de eerste elf wedstrijden geen enkel punt heeft verspeeld. De afgang tegen RKC contrasteerde daarom flink met zijn succesvolle start als trainer.

Scheidsrechter Gozubuyuk geeft Danilho Doeki (niet zichtbaar) rood voor het onderuithalen van Hirvin Lozano. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Geen spijt

Van Bommel pakte zijn verantwoordelijkheid, maar zei geen spijt te hebben van de keuze heel zijn ploeg om te gooien. Hij had er goed over nagedacht en dacht dat zijn spelers verder waren. Tegen Vitesse koos hij logischerwijs voor de vertrouwde namen.

‘De nederlaag tegen RKC is wel aangekomen’, zegt aanvoerder Luuk de Jong na het duel met Vitesse. ‘Je merkt dat er toch wat negativisme ontstaat. Mensen gaan dingen zoeken, proberen je iets aan te praten en vragen zich af hoe die wedstrijd doorwerkt. We hebben de juiste reactie gegeven door te winnen.’

Vanaf de kant ziet Van Bommel dat het niet vanzelf gaat. PSV heeft moeite om de ruimtes te vinden. De ploeg weet zich geen raad met de man-meersituatie. Van Bommel: ‘Het klinkt gek, maar na de rode kaart werd het moeilijker voor ons. Je moet heel gedisciplineerd blijven en geduld opbrengen.’

Geregeld meldt hij zich aan de zijlijn om tactische aanwijzingen te geven. Ook is hij voortdurend bezig met de vierde official en een grensrechter. Soms verschijnt een geniepig lachje op zijn gezicht, dan weer een boze of onbegrepen blik. Het is Van Bommel ten voeten uit. Zelfs tegen de verzorger van Vitesse, die staat te wachten om het veld in te mogen, begint hij te praten. De verzorger kijkt om en lacht, al is niet te horen wat Van Bommel zegt.

Hirvin Lozano passeert Max Clark (Vitesse). Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Diep gaan

Flitsend is het spel van PSV niet. Evenals een week eerder tegen Groningen (1-2-winst) moet PSV diep gaan. Toch is de hand van Van Bommel zichtbaar: niet opgeven, blijven knokken. Ook als het moeizamer gaat.

Op het moment dat Vitesse hoop krijgt op een goed resultaat, slaat PSV twintig minuten voor tijd genadeloos toe. De Jong verlengt een voorzet van Hirving Lozano knap met de buitenkant van zijn rechtervoet. Doelman Eduardo is kansloos. De Jong: ‘Zij willen de boel met tien man dichthouden, ­terwijl wij misschien gaan denken dat het tegen een man minder wel goed komt. Dat mag niet, maar is menselijk.’

Dinsdag wacht Tottenham Hotspur in de Champions League. PSV heeft een resultaat nodig om in de race te blijven voor Europees voetbal na de winterstop. Ondanks de formidabele reeks in de competitie, greep PSV aan het begin van het seizoen naast de Johan Cruijff Schaal en is ook het winnen van de ­beker niet meer mogelijk.

Van Bommel: ‘Na elke wedstrijd moet je weer verder. Of je nu wint of verliest. Je bespreekt de wedstrijd na, sluit hem af en gaat door. Dat hebben we vandaag gedaan. Daarom ben ik nogmaals superblij dat we gewonnen hebben.’