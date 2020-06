Luuk de Jong is klaar voor Spaanse uitputtingsslag

Luuk de Jong tijdens een wedstrijd van Sevilla FC tegen Granada CF. Beeld Getty Images

In juli 2019 streek Luuk de Jong neer in Zuid-Spanje. Na vijf jaar PSV was het tijd voor een nieuw avontuur. Zijn eerste seizoen bij Sevilla wordt na de coronastop vervolgd met de stadsderby tegen Betis.

Hoe is het met je Spaans?

‘Ja, redelijk. Maar het is een lastige taal.’

De lockdown was strikt in Spanje. Je mocht alleen naar buiten voor boodschappen. Ik dacht: Luuk heeft zich thuis volledig op de taal gestort en spreekt nu vloeiend Spaans.

‘Je vergeet dat mijn taallerares niet mocht langskomen. Een online-cursus werkt voor mij niet. Gelukkig train ik sinds een maandje weer op de club. In de omgang met andere spelers pik je de taal snel op.’

Vanavond begint de Spaanse competitie weer met Sevilla - Betis, normaliter een heftige derby, maar nu verspeeld zonder publiek. Tijdens de vorige editie in november maakte je het winnende doelpunt. Wordt het nu een beetje een surrogaat-editie?

‘De derby leeft hoe dan ook enorm in Sevilla, dat merk je vooral via sociale media. Na dat doelpunt kreeg ik enorm veel reacties en een grote ham cadeau. Ik had nog niet veel gescoord. Dat gaf me een enorme boost. Ik heb daarna nog meer belangrijke doelpunten gemaakt. Ik kan niet wachten om weer te beginnen.’

Er vielen meer dan 27.000 corona-doden in Spanje. Hoe kijkt men naar de herstart?

‘Sorry, ik lees de kranten niet en ben niet in de stad geweest. Maar ik heb eerder wel gemerkt dat het enorme voetballiefhebbers zijn in Sevilla. Andalusië (de streek waarin Sevilla ligt, red.) is veel minder zwaar getroffen dan Madrid. Toen de lockdown voorbij was, werd het normale leven snel opgepakt. De terrassen zaten meteen vol.’

Jij was ook vlot weer in het gezelschap van anderen tijdens een barbecue met drie Argentijnse ploeggenoten plus wat familie. Een foto daarvan op Instagram veroorzaakte een relletje in de media, want zo’n samenkomst mocht niet.

‘Die jongens zijn mijn buurmannen, we waren allen negatief getest en er was verder alleen familie. Het was niet handig, niet goed. We hebben onze verontschuldigingen aangeboden en die zijn geaccepteerd. Ik ben blij dat we snel het veld op kunnen om daar weer goede dingen te laten zien.’

Er komt een loodzwaar jaar aan voor jou. Eerst La Liga afmaken met twee duels per week, daarna worden waarschijnlijk de Europese competities afgemaakt om vervolgens vrij vlot te starten met de nieuwe competitie. In de zomer daarop staat het EK op de rol.

‘Ja en het WK 2022 in Qatar wordt in de winter gehouden. Ik heb kunnen herstellen van kleine pijntjes waar je normaal mee verder voetbalt toen we niet konden trainen. Soms nam je een pijnstillertje. Nu ben ik volledig pijnvrij. Het voelt als een nieuwe start. Ik kreeg een loopband van de club en een schema om thuis wat te doen, maar je levert fysiek wat in. Maar we trainen nu weer een maandje, hebben een brede selectie dus ik denk dat we er klaar voor zijn. Dat moet ook, elke wedstrijd is hier een topwedstrijd, een intens gevecht. Ik heb het altijd fijn gevonden om veel arbeid te verrichten, ben nooit een balletjesafwachter geweest, help de ploeg graag. Hopelijk betaalt die conditie zich uit.’

Barcelona-speler Frenkie de Jong ging even naar Nederland waar meer bewegingsruimte was. Waarom jij niet?

‘Ik wilde hier blijven omdat niet duidelijk was wanneer we weer zouden gaan trainen. Ik wilde niet dat ik dan misschien niet meer deze kant op kon komen. De club had dat ook liever niet. Op zich kwam ik mijn tijd prima door. Ik woon hier met mijn vriendin en onze hond. We hebben een zwembad en je kunt toch de hele tijd in contact staan met je vrienden via de technologie. De trainer heeft met alle spelers individueel via Zoom wedstrijdbeelden doorgenomen, precies aangegeven wat goed en niet goed was. Dat was heel nuttig. Er bleek gelukkig uit dat ik meestal deed wat goed was voor de ploeg. Ik wil meer goals maken en assists geven, maar bovenal Champions League-voetbal halen. We staan derde en moeten daarvoor bij de eerste vier eindigen. We begonnen het seizoen met vijftien nieuwe spelers, iedereen kent elkaar nu beter. Dat is een voordeel.’

Een nadeel: zomers in Zuid-Spanje zijn bloedheet.

‘Nu valt het nog mee, het is een graad of 25 zie ik op de weerapp. Maar het kan binnen een dag tien, vijftien graden warmer zijn. Meestal loopt het om een uur of vijf in de middag de temperatuur serieus op. We spelen daarom vaak pas om 22.00 uur. Ik verdraag de hitte aardig, gelukkig. Maar het voetbal is anders in de hitte. Het zal een uitputtingsslag worden.’