Luuk de Jong in Sevilla: ‘Grappig dat mijn rol bij PSV ineens heel groot wordt gemaakt’

Luuk de Jong (midden) strijdt voor Sevilla om de bal met Fabian Delph van FC Everton. Beeld Getty Images

Klinkt tranquilo, Luuk.

‘Ha, rustig is het niet. We hebben al trainingskampen in Portugal, Amerika en Duitsland gehad. Het is voor het eerst dat ik zo’n intense voorbereiding meemaak. In Amerika speelden we in Dallas en Boston, ligt ook niet echt bij elkaar om de hoek. Maar je hoort mij niet klagen. Ik houd van fysieke arbeid en heb mijn medespelers beter leren kennen. We hebben alles gewonnen, waaronder van Liverpool, en de hitte van Sevilla goeddeels ontlopen. Daar zijn we nu weer terug. Gelukkig trainen we ’s ochtends en kan ik aardig goed tegen warmte.’

Luuk de Jong naar Sevilla, een top 5-club uit een van de twee beste competities ter wereld. Wie had dat twee jaar geleden gedacht toen je op een zijspoor bij PSV was beland.

‘Ik was al drie keer bijna weg, maar weet dat dingen snel kunnen veranderen. Ik ben gewoon hetzelfde blijven doen, en ineens gingen ballen er weer via de paal in, in plaats van dat ze het veld inrolden. Voetbal is soms dom geluk of domme pech. Ik moet ook zeggen dat de huidige technische staf er veel aandacht aan heeft besteed om mij in stelling te brengen, met name bij standaardsituaties. Daarnaast heb ik misschien geprofiteerd van het sterke seizoen van Nederlandse teams in de Champions en de Nations League. Meer Nederlanders hebben een mooie transfer gemaakt of staan in de belangstelling van goede clubs.’

Vorig seizoen werd je topscorer van de eredivisie en toonde je je klasse in de Champions League. Je bent bijna 29 jaar, het was nu of nooit?

‘Ik heb afgewacht of er iets moois op mijn pad kwam, en anders had ik altijd nog iets moois bij PSV. Het heeft lang in mijn hoofd gezeten om nog vijf, zes jaar bij PSV te spelen en daar af te sluiten. Er was interesse uit China, Rusland en Mexico, maar ik twijfelde of ik daar echt gelukkiger zou worden. Het is financieel aantrekkelijk, maar je raakt uit beeld in Europa, bij Oranje. Toen kwam Sevilla en was de keuze makkelijk. Zeker nadat ik met coach Lopetegui had gesproken. Hij had een rake analyse, ziet me als een spits die goals kan maken, maar ook als teamspeler, die altijd keihard werkt. Hij wist dat ik er 28 had gemaakt en dat daar nul strafschoppen bijzaten. Dat ik in de Champions League soms een positie terugzakte om de ploeg te helpen. Dat ik dus niet zelfzuchtig ben.’

Netflix charterde je direct om reclame te maken voor de serie La casa de papel.

‘Ja, dat was leuk. Ploeggenoten zagen het op social media voorbijkomen. Ze vonden het grappig. Je ziet me die serie gebruiken om mijn Spaans te verbeteren en het grappige is dat ik ook echt via Spaanstalige series probeer de taal te leren. Niet zozeer door acteurs na te spreken, maar door te kijken met Nederlandse ondertiteling.’

Je hebt het al geprobeerd bij Borussia Mönchengladbach en Newcastle United. Waarom flop je dit keer niet over de grens?

‘Ik denk dat ik verder ben, als voetballer, als persoonlijkheid, fysiek. Het had ook bij die clubs kunnen werken. Bij Gladbach had ik een lastig eerste jaar met een blessure, het seizoen erop was ik direct uit beeld. Ik werd verhuurd aan Newcastle, waar ik een halfjaar op het middenveld speelde bij een team dat ineenzakte en uiteindelijk degradeerde. Ik had misschien voor clubs moeten kiezen waar mijn spel beter past. Sevilla zit in de top van teams die veel voorzetten geven waaruit weinig werd gescoord, zocht mijn vader via databedrijf Ortec voor me uit. Sevilla speelt aanvallend, dat past bij mij. Mijn medespelers zijn technisch heel vaardig, leggen de ballen waar ze willen.’

Niet bang dat je uit de toon valt qua technische vaardigheid?

‘Ik ben niet de speler die er makkelijk uitkomt tussen drie man in een kleine ruimte, maar kan de anderen denk ik goed aanvullen met mijn kwaliteiten.’

PSV vloog direct uit de voorronde van de Champions League tegen FC Basel, verloor de strijd om de Johan Cruijff-schaal van Ajax en speelde gelijk tegen FC Twente. Het moet nu de Europa League halen, te beginnen met de wedstrijd tegen FK Haugesund. Conclusie: PSV mist Luuk de Jong!

‘Ja, dat lees ik nu ook. Lekker kortzichtig. Ik ben niet de enige die is vertrokken. PSV heeft nog steeds veel kwaliteit, veel snelheid en talent. Het zat er best in dat ze die wedstrijd tegen Basel over de streep zouden trekken en dan draait de opinie zo weer. Dat heb ik zelf gemerkt. Ik zou PSV nooit te snel afschrijven. Zeker omdat ik weet hoe deze technische staf werkt, met superveel aandacht voor de details, het team en het individu. Ik zie PSV zo weer zo’n sterke serie neerzetten als ons vorig seizoen lukte. Ook zonder mij. Het is grappig dat mijn rol nu ineens heel groot wordt gemaakt. Maar ik verbaas me wat dat betreft nergens meer over.’