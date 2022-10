Lummelend Ajax wacht na gelijkspel tegen Go Ahead het sterke Napoli in de Champions League

Remko Pasveer raakt de bal van Willum Willumsson (buiten beeld) nog wel maar kan het onheil niet keren: 1-1.

De Italianen zijn in vorm, hebben 6 uit 2 in de Champions League, zijn koploper in Italië en zijn bij een zege in Amsterdam dichtbij overwintering in de belangrijkste Europese competitie. Napoli deed bovendien wat handig is, een paar dagen voor zo’n Europese topper. Snel een voorsprong nemen tegen Torino (3-0) en vervolgens de wedstrijd uitvoetballen (3-1).

Ajax nam in een vervelend, traag, weinig geïnspireerd duel tegen Go Ahead ook een voorsprong, kort voor rust via Davy Klaassen, maar bleef lummelen na de pauze en incasseerde één fatale counter tegen het goed georganiseerde elftal van trainer René Hake. Go Ahead heeft sinds de rentree in de eredivisie ruim een seizoen geleden één keer gewonnen van Ajax en tweemaal gelijkgespeeld, hetgeen gerust beschamend genoemd mag worden voor de kampioen, en tevens een geweldige prestatie van Go Ahead.

Trainer Alfred Schreuder van Ajax had vier spelers vervangen, ten opzichte van de verloren topduels voor de onderbreking vanwege interlands. Hij toonde daarvan achteraf geen spijt, ook omdat bijvoorbeeld Steven Bergwijn en Mohammed Kudus vorig seizoen weinig hebben gevoetbald. Ze nu alles laten meedoen, brengt te veel risico’s op blessures mee.

Vleugelspel stelde weinig voor

Feit is dat het vleugelspel bij Ajax weinig voorstelde, met de vrij trage aanvoerder Dusan Tadic weer op links en de onhandige Lucas Ocampos ruim een uur op rechts, en dat spits Brian Brobbey vooral fysieke duels uitvocht met de defensie uit Deventer, waarbij hij weinig steun kreeg van scheidsrechter Alex Bos. Blijkbaar is de gedachte van de arbitrage: Brobbey is sterk, die zoekt het maar uit.

Ajax voetbalde min of meer zoals de supporters aanmoedigden. Slap. Zonder inspiratie. Een beetje verwend. Ach, Go Ahead, loopt wel los. Lampjes van de telefoon massaal laten schijnen, op het moment dat de zege ver weg is. Dat soort werk. Davy Klaassen sprak schande van de instelling van het elftal. Hij schaamde zich. Kenneth Taylor, die vorige week debuteerde als international, verwacht dat Ajax er dinsdag ‘gewoon weer staat’.

Schreuder was minder hard in zijn oordeel. Hij miste precisie en variatie. Daar heeft hij een punt. Tegen zo’n defensief is het zaak de bal zo snel en precies mogelijk te laten rondgaan. Zeker is dat Ajax een stuk beter zal moeten voetballen dinsdag. Anders kan het avontuur in de Champions League snel voorbij zijn.