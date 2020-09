Luis Suárez fraudeert bij taaltest: hij wist de antwoorden al

Beeld AFP

Suárez, die niet langer in de plannen van Barcelona-trainer Ronald Koeman voorkomt, stond al een aantal weken in de belangstelling van Juventus. Alleen heeft die club al twee spelers van buiten de EU onder contract staan: de Braziliaan Arthur Melo en de Amerikaan Weston McKennie. Volgens de huisregels van de Serie A, bedoeld om de doorstroom van Italiaanse talenten te bevorderen, mogen clubs met twee niet-EU spelers enkel een nieuwe buitenlander kopen wanneer een andere vertrekt.

Maar Italië zou Italië niet zijn als er niet ergens een maas in de wet kon worden gevonden. In dit geval heette die maas Sofia Balbi, de echtgenote van Suárez die Italiaanse grootouders bleek te hebben waardoor ook haar man in theorie recht had op een Italiaans paspoort. Het enige wat Suárez daarvoor moest doen, was tijdens een taaltest aantonen dat hij over ten minste het taalniveau B1 beschikt – een van de meest rudimentaire vormen van een taal waarbij een spreker zich enkel in eenvoudige, korte zinnen hoeft te kunnen uitdrukken.

En dus toog Suárez afgelopen donderdag in een privévliegtuig naar Perugia, haalde de taaltoets met vlag en wimpel en vloog, met de persoonlijke complimenten van de rector, weer terug naar Barcelona. Dinsdag kwam echter een andere versie van datzelfde verhaal naar buiten toen de Guardia di Finanza (de Italiaanse fiscale politie) een serie onderschepte telefoongesprekken tussen zijn taalleraren openbaar maakte.

Daarin zegt Suárez’ taallerares Stefania Spina tegen een van zijn examinatoren: ‘Vandaag had ik de laatste les met hem, maar bereid je voor: hij spreekt geen woord.’ ‘Oh, God’, antwoordt de examinator. ‘En welk niveau zou deze jongen moeten halen?’ ‘Niet zou moeten’, onderbreekt Spina. ‘Hij moét het halen. We kunnen een jaarsalaris van 10 miljoen euro niet laten klappen op een B1-test.’

In de rest van het gesprek bespreken de twee dat Suárez niet eens in staat is Italiaanse werkwoorden te vervoegen. ‘Hij gebruikt alleen het infinitief. Het is bijna lachwekkend toch?’

Toen het examen slechts enkele minuten duurde in plaats van de voorgeschreven tweeënhalf uur, besloot de politie een reeds lopend onderzoek naar universiteit uit te breiden. De kans dat dat is afgerond voor de transfermarkt sluit, en Suárez dus alsnog met een Italiaans paspoort richting Turijn kan, lijkt daarmee uitgesloten.