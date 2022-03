Luis Sinisterra, parel van Feyenoord: ‘Ik ben sterker, veelzijdiger, volwassener geworden’

Luis Sinisterra dribbelt knap langs Giorgi Kimadze van Dinamo Tblisi. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

John de Wolf, assistent-trainer en boegbeeld van Feyenoord, houdt zijn imposante kaken op elkaar als hem in de week voor de Klassieker gevraagd wordt naar de uitschakeling van Ajax in de Champions League.

Feyenoord is eindelijk eens langer actief in Europa dan de aartsrivaal, al komt het dan uit in de Conference League, op de laagste Europese trede. ‘Wij concentreren ons op onszelf’, stelt De Wolf die de voorbije dagen de zegsman was van Feyenoord omdat hoofdcoach Slot kampte met corona.

‘Onszelf’ dat is voor een steeds belangrijker deel aanvaller Luis Sinisterra, die tijdens een persconferentie naast De Wolf bescheiden clichés prevelt. Gaat het over ‘Sini’ dan grijnst De Wolf wel. ‘Een zeer prettig persoon, een vrolijke jongen met uitzonderlijke kwaliteiten.’

Uitzonderlijk goede dribbelaar

Sinisterra (22) creëert van alle Feyenoorders de meeste kansen uit open spel en is vooral een uitzonderlijk goede dribbelaar, de beste dit seizoen van de eredivisie zelfs met 79 succesvolle dribbels. Kwestie van techniek, geleerd op de straten van het Colombiaanse Santander de Quilichao. Maar ook van een sterk lijf. Oud-mandekker De Wolf, nog altijd uit de kluiten gewassen: ‘Ik zie hem wel eens zonder shirt. Dan denk ik: daar wil ik niet tegenaan lopen.’

Dan is er de creativiteit. ‘Hij kan van niets iets maken’, looft De Wolf. ‘Hij is in honderd wedstrijden voor Feyenoord bij meer dan de helft van de goals betrokken. Hij is een parel en kan nog veel dominanter worden.’

Sinisterra kwam in 2018 voor 2 miljoen euro over van het Colombiaanse Once Caldas in een periode dat Feyenoord vooral spelers uit de eredivisie aantrok. Onder trainer Giovanni van Bronckhorst kreeg de Colombiaan geen kans. Diens opvolger Jaap Stam zag het wel in hem zitten en katapulteerde Sinisterra op de linkerflank.

Moeder Sinisterra

Minstens zo belangrijk was het geregeld laten overkomen van zijn moeder. Zij biedt structuur, zoals ook zijn Argentijnse ploeggenoot Marcos Senesi zich daarvoor inspande. Sinisterra had de neiging tot diep in de nacht op zijn PlayStation te zitten, en niet al te gezond te eten. ‘Zijn moeder is zijn baken van kracht’, zegt Leigh Egger, hoofd performance bij Feyenoord.

De Australiër Egger woont in hetzelfde appartementencomplex als Sinisterra. Tussen hen is een diepe vriendschap ontstaan nadat Sinisterra op 16 februari 2020 op het kunstgras van PEC Zwolle een knieblessure had opgelopen. Het letsel had hem zelfs zijn carrière had kunnen kosten. Feyenoord hield dit lang stil, maar in een documentaire van Feyenoord-media over de revalidatie van Sinisterra (Hunkeren naar de bal), vertelt Egger: ‘Zijn blessure was ongeëvenaard in de recente geschiedenis van Feyenoord. Niemand zal ooit begrijpen hoe ernstig precies. Memphis Depay en andere spelers met een kruisbandletsel keerden snel (binnen een halfjaar, red.) terug. Bij Luis kende de blessure vele lagen. Hij liep lang op krukken en had een kniebrace die veel stijver zat dan normaal en die hij voor een langere periode moest dragen.’

Sinisterra: ‘Zo’n hevige pijn heb ik nog nooit gehad. Een dag voor de operatie droomde ik dat ik aan het spelen was. Ik trapte tegen een bal, maakte moeilijke kniebewegingen, had ineens veel pijn... Maar ik ben een sterk persoon. Verdroeg de pijn. Ik wilde ook mijn moeder niet ongerust maken. Ik moest dingen doorstaan die ik helemaal niet kende. Ik moest mijn mentaliteit veranderen.’

Badminton in bad

Dat Sinisterra al binnen een jaar zijn entree maakte, komt voor een groot deel door de nabijheid van Egger, die hem niet alleen in de revalidatieruimte begeleidde, maar ook thuis hielp gemotiveerd en mobiel te blijven onder meer door samen in bad te badmintonnen.

De Wolf nodigde Sinisterra en Senesi bij hem thuis uit om de band te versterken. De Wolf heeft ook een verleden met zware knieblessures. ‘De ene keer kwam ik sterker terug. Maar van een andere ben ik nooit meer hersteld. Het ligt aan de aard van de blessure, hoe ga je ermee om, welke mensen heb je in je omgeving. Kijk je naar Luis dan heeft het een positief effect gehad.’

Sinisterra: ‘Ik ben nog dezelfde speler als voor mijn blessure, maar sterker, veelzijdiger, volwassener. Ik ontferm me nu zelf over jonge spelers.’

Interesse topclubs

Vooral zijn optreden in de uitwedstrijd tegen FK Partizan, met drie assists en een prachtdoelpunt, beklijfde. Sinisterra werd verkozen tot speler van de week van de Conference League en er zou interesse zijn van Barcelona, Atlético Madrid en wat Italiaanse clubs. ‘Dat is normaal, ik concentreer me alleen op Feyenoord’, zegt Sinisterra, die een contract heeft tot 2024.

De landstitel is wat uit het zicht geraakt, maar Feyenoord kan in de strijd tussen PSV en Ajax nog een belangrijke rol spelen, omdat het beide clubs nog treft. De focus leggen op de Conference League lijkt logischer. Door de overtuigende zeges op Partizan (2-5 en 3-1) bereikte Feyenoord voor het eerst in twintig jaar de laatste acht van een Europees toernooi.

Maar in de Klassieker worden reputaties gemaakt en gebroken, weet De Wolf die als speler vaak verloor van Ajax, maar ook eens met een doelpunt aan de basis van een overwinning stond. Kort voor de persconferentie, alleenstaand aan een tafeltje, toont Sinisterra zich bewust van het belang. ‘In Colombia heb je América de Cali tegen Deportivo Cali. Ik ben daar een paar keer geweest als supporter van América; dat is echt een gekkenhuis. Prachtig om dat soort wedstrijden te spelen.’