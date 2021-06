Luide stem uit Amerikaanse turnen is in Nederland een stille kracht

Aimee Boorman, bondscoach van de Nederlandse turnvrouwen, observeert bij de olympische kwalificatiewedstrijden op 13 juni in Rotterdam. Beeld Klaas Jan van der Weij

Aimee Boorman, de net aangestelde Amerikaanse coach van het Nederlandse vrouwenturnen, heet een ‘travelling coach’ te zijn, een reizende trainster. Voor haar huisvesting klopt dat zeker. Bij haar eerste bezoek aan Nederland, een maand van ‘hervorming’ bij turnvereniging Turnz in Amsterdam, woonde ze in de hoofdstad. Daarna, per april, werd het of-all-places Appelscha en nu is het een huisje op het Landalpark aan de Reeuwijkse plassen. ‘Net buiten Rotterdam’, vindt zij dat zelf.

Het liefst had ze, na een rondrit door Nederland, de keuze willen laten vallen op Haarlem, maar daar was zo een-twee-drie niet iets betaalbaars beschikbaar, zegt Haarlemmer Wolther Kooistra, de trainer van Turnz die de beroemde turncoach in februari naar Nederland haalde. Boorman was tot en met 2016 de trainster van Simone Biles, de succesvolste en zeker de beste turnster uit de geschiedenis.

Dat succes, viermaal olympisch goud in Rio, heeft Aimee (spreek uit: Eej-mie) Boorman niet arrogant gemaakt. Ze is benaderbaar, aardig en heeft veel humor. Ze kwam deze winter vanuit zonnig Sarasota, Florida, naar Nederland om een aanzet tot cultuurverandering te geven. De crisis van grensoverschrijdend gedrag door coaches had zich over de wereld verspreid. De gymnastiekunie KNGU zag vervolgens kans haar te strikken voor een kort olympisch traject, deelname aan de Spelen van Tokio, het evenement waarvoor de vaste coaches bij bondsbesluit waren uitgesloten.

Om alle kritiek te smoren was het nodig een onpartijdige trainster met een sterk profiel aan te trekken. Dat is Boorman ontegenzeggelijk. Maar ze speelt niet de baas van het spul. ‘De coaches blijven de bus besturen.’ Ze zegt dat ze vooral in Nederland is om te helpen. ‘Ik spring bij waar dat nodig is. Bied ze mijn ervaring. Bouw aan een relatie met ze. Spreek met hun coaches.’ Ze noemt zich consultant, adviseert en observeert, de laptop op schoot.

Turnsters, de olympische selectie telt er negen, hoefden niet meer dagelijks naar de centrale training in Heerenveen te komen. ‘In hun eigen turncentrum voelen ze zich toch het meest vertrouwd’, is de opvatting van Boorman. Zij gaat zelf wel op pad.

Het regent vaak

De Amerikaanse reist daarom langs de Nederlandse turncentra: Heerenveen van Vincent Wevers, Amsterdam van Kooistra en diens vrouw Claudia Werkhoven, Den Bosch met Nico Zijp en Hoofddorp waar de door de bond uitgekotste trainer Patrick Kiens door haar als een aardige man en een uitstekende choreograaf wordt omschreven. Ook was ze bij Bato Haarlem, waar Kate Sarisska werkt.

Haar vaststelling na al die trips: het regent vaak in Nederland. En: ‘De toekomst van het Nederlandse turnen is really bright.’

Wat haar aan Nederland bevalt: ‘De open houding van Nederlanders. Erg direct en rechtuit. Ik wil het niet brutaal noemen. Amerikanen strooien te veel met suiker. Ik houd ervan dat mensen zeggen wat ze denken.’

Zij is in Nederland niet in een moreel moeras terechtgekomen. Boorman vindt de sfeer in het Nederlandse vrouwenturnen anno 2021 in orde. Zijzelf stond naast Biles, toen de Amerikaanse teamarts Larry Nassar onder het voorwendsel van osteopatische behandeling misbruik pleegde. Het overkwam meer dan tweehonderd turnsters. Het zijn, na het uitkomen van dat schandaal, de vreselijkste dagen uit haar gelauwerde loopbaan geweest. Zij was nota bene de vrouw geweest die Biles niet op de weegschaal zette, wel naar een verjaardag liet gaan en weghield bij het Roemeense echtpaar Karolyi toen dat ‘haar’ Simone dreigde kapot te maken.

Ze rakelt het niet op, hier in Nederland. Van over de oceaan beoordeelt de Amerikaanse onderzoeksjournalist Scott Reid Aimee Boorman als standvastig en van moreel hoge standaard. ‘Aimee is een uitstekende coach die haar turnsters niet behandelde als vuil of wegwerpartikel. Zij was de enige elitecoach in de VS die opstond tegen technisch directeur van de turnbond Martha Karolyi, toen alle anderen werden geïntimideerd door haar en haar man Bela of zich lieten overhalen tot hun grove, nietsontziende Sovjet-manier van coaching. Zij stond voor wat het beste was voor Biles. Hoe groot haar talent ook mag zijn, Simone zou vernietigd zijn als ze alles had gedaan wat Karolyi haar opdroeg.’

Energie in de arena

Deze dappere vrouw zegt dat de grootste moed bij het ontrafelen van alle schandalen bij de turnsters ligt. Zij spreken zich sindsdien ook uit. De lichting van Nederland heeft dat zeker. ‘Deze atletes zijn ouder. Ze hebben meer eigen stem.’

Haar eigen Amerikaanse spirit houdt ze voorlopig voor zich. ‘Ik ben luidruchtig. Bij ons in de VS moet je nu eenmaal energie in de arena brengen. Anders ben je er blijkbaar niet.’

In Nederland is ze vooralsnog een stille kracht. Zondag, bij de eerste van twee kwalificatiewedstrijden om vier olympische tickets (plus twee reserves), zetelde Boorman naast hoofdcoach Bram van Bokhoven hoog op de tribune. Ze was niet op de wedstrijdvloer te vinden.

Volgende week zaterdag vindt in Rotterdam wedstrijd twee plaats. Daarna legt Boorman haar advies op tafel. Wie wel, wie niet. Zij beslist niet, ondanks al haar kennis en ervaring in vrouwenturnen. Het oordeel over Tokio is aan technisch directeur Mark Meijer, voormalig manager van een ijssportcentrum, en de van origine mannencoach Van Bokhoven.