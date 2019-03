‘Lucky pick’ Darius Thompson helpt basketbalclub ZZ Leiden aan bekerwinst – ‘We genieten er nu nog maar even van’

Darius Thompson scoort een punt en wint met ZZ de beker. Beeld Jiri Büller

Darius Thompson is een ‘lucky pick’. Zo noemt technisch manager Rob van Hooven de atletische Amerikaan die afgelopen zomer naar basketbalclub Zorg en Zekerheid Leiden kwam. Een gelukje. Vaak zijn talentvolle spelers van Amerikaanse universiteiten onhaalbaar voor een club als Leiden, weet Van Hooven. En de topscorer van de Nederlandse basketbalcompetitie zal naar alle waarschijnlijkheid na dit seizoen weer weg zijn. ‘Daarom genieten we er nu nog maar even van.’

Thompson had zondag met 25 punten een belangrijk aandeel in de gewonnen bekerfinale tegen Landstede uit Zwolle. Het was een meeslepende wedstrijd in het uitverkochte Landstede Sportcentrum, waar de ploegen tot het laatste kwart gelijk opgingen. Honderden in blauw geklede Leidenfans stonden vrijwel de hele wedstrijd zingend en fluitend op de banken. Een muur van geluid rolde vanaf de tribune, telkens als Landstede en vrije worp mocht nemen. Met suizende oren gingen de spelers na afloop naar de kleedkamer. Eindstand: 69 – 87.

Darius Thompson met de beker. Beeld Jiri Büller

De beker is de eerste prijs van het seizoen voor Leiden – later dit jaar hoopt de ploeg voor het eerst sinds 2013 weer landskampioen te worden. Dat moet kunnen met Thompson en Maurice Watson Jr., een andere talentvolle Amerikaan die dit jaar naar Leiden kwam. Ook een ‘lucky pick’.

De buzz rond Watson Jr. en zeker Thompson is voelbaar. Scouts uit de hoogste Amerikaanse basketbalcompetitie NBA meldden zich eind vorig jaar bij de directie van Leiden. Onder andere Sacramento Kings, Minnesota Timberwolves en de Atlanta Hawks wilden de twee Amerikanen in Nederland wel eens aan werk zien. ‘Scouts uit Amerika! Dat is in de geschiedenis van de club nog nooit vertoond’, zei Van Hooven.

Interesse

Ook binnen Europa is er interesse. Na afloop van de verloren Europacupwedstrijd tegen Dinamo Sassari begin maart, snelde de voorzitter van de Italiaanse club zich na de wedstrijd naar het veld om een praatje te maken met de 1,93 meter lange Thompson, die in de Nederlandse competitie gemiddeld meer dan 19 punten per wedstrijd maakt.

Thompson speelde bij universiteitsteams in Tennessee, Virginia en Kentucky, voordat hij in de zomer in Leiden terechtkwam. Met dank aan Randy Wiel, oud-speler van Leiden en voormalig bondscoach van het Nederlands team en assistent-coach van de Los Angeles Lakers.

De familie Thompson komt uit Murfreesboro, Tennessee, in het zuiden van de VS. Daar woont Wiel ook. Hij is een vriend van vader Lonnie Thompson. ‘Ga maar naar Leiden’, had Wiel zijn vriend toevertrouwd. Dat is een warme club, met prima faciliteiten en een mooie plek om uit kunnen blinken, beloofde Wiel.

Afgelopen week was vader Thompson op bezoek. Hij was benieuwd naar het niveau in Nederland. Zelf is hij al 32 jaar basketbalcoach op verschillende universiteiten. Een imponerende verschijning: ruim twee meter, fikse buik in het trainingspak, het zilveren horloge wat los om de pols. ‘Het niveau hier valt me helemaal niet tegen. De beleving op het veld is indrukwekkend’, zei de trotse vader, nadat Leiden woensdag in de competitie van Amsterdam had gewonnen. Over de kwaliteiten van zijn zoon: ‘Zijn spelinzicht is geweldig. Hij denkt als een schaker: twee, drie stappen vooruit. Hij mag alleen iets agressiever zijn aan de bal.’

Darius Thompson bedankt na afloop het meegereisde publiek. Beeld Jiri Büller

Vanaf het moment dat Darius Thompson kon kruipen, was hij met een basketbal bezig. Als hij bij zijn vader ging kijken, wilde de kleine Darius het veld op. ‘Hij had altijd oog voor de bal: de basketbal. Hij heeft honkbal geprobeerd. En football, maar hij bleef terugkomen voor basketbal’, vertelde vader Thompson.

Maar waarom dan een avontuur in Nederland? Voor iedere Amerikaanse basketballer met enig talent telt alleen de NBA, legt vader Thompson uit. Het probleem in een notendop: er is slechts plaats voor 500 NBA-spelers, terwijl er 19.000 universiteitsspelers zijn. ‘Daar komen kan op verschillende manieren – en als het via de reguliere weg van universiteit naar club niet lukt, moet je iets anders verzinnen. Zoals een overzees avontuur.’

Dienende rol

Volgens Thompson had zijn zoon in zijn collegeteams te vaak een dienende rol. In Europa moet hij laten zien dat hij ook kan scoren. Dat lukt in de Nederlandse competitie aardig. Binnen Europa kan hij nog een stap zetten naar de een basketbalcompetitie in Zuid-Europa, waar het niveau hoger ligt. Net als de lonen.

Maar alles staat in dienst van dat hoogste doel: terugkeren in de Verenigde Staten, om te spelen in de NBA. ‘Daar droomde ik van als kleine jongen – dat blijft de droom’, zei Thompson daar zelf over. ‘Ik wil mijn tijd in Europa gebruiken om beter te worden en niet te veel focussen op een mogelijke terugkeer in Amerika. Eerst hier prijzen winnen.’

Bij Leiden zien ze een rol weggelegd voor vader Thompson, ook als Darius is vertrokken. Ze hopen hem in te zetten als scout in het collegebasketbal, voor spelers die nog niet meteen klaar zijn voor de stap naar het allerhoogste podium van de NBA. Het potentieel is gigantisch, weten ze ook in Leiden, waar ze ook nu al rondkijken om een nieuwe Darius Thompson te vinden – misschien wel met hulp van zijn vader.