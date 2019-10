Lucky Liverpool loopt verder uit na winst door discutabele strafschop

Na afloop breekt een relletje uit wanneer Leicester-speler Ayoze Pérez (nummer 17) Liverpool-verdediger Andy Robertson (nummer 26) te lijf gaat. Beeld EPA

Europees kampioen Liverpool leek zaterdagmiddag, in de achtste wedstrijd van het seizoen, het eerste puntenverlies te lijden. Tien minuten voor tijd had James Maddison, de grootste belofte van het Engelse voetbal, The Foxes op gelijke hoogte gebracht. Een gelijkspel zou verdiend zijn geweest voor de nummer drie van de ranglijst. Leicester City weerstond de stormloop, waar bezoekers van Anfield, van Burnley tot Barcelona, aan ten onder plegen te gaan. Van de drie topaanvallers van Liverpool had alleen Sadio Mané, kort voor rust, het net gevonden.

Maar de thuisploeg heeft niets voor niets Lucky Liverpool als bijnaam. In de 25-jarige geschiedenis van de Premier League maakte het team al 33 keer een winnende treffer in de slotminuten, meer dan elk ander team, zelfs meer dan Manchester United. De hoofdrol bij nummer 34 was weggelegd voor de kleine, sympathieke aanvaller uit Senegal, die in zijn geboorteplaats Bambali een school bouwt. Bij een misverstand tussen doelman Kasper Schmeichel en invaller Marc Albrighton voelde hij de voet van laatstgenoemde tegen zijn been aankomen. De scheidsrechter beloonde de theatrale val die daarop volgde en de VAR keurde het goed.

Met James Milner heeft Liverpool de beschikking over de beste strafschopnemer van Engeland en het 33-jarige werkpaard faalde ook deze keer niet. Anfield vierde feest en langs de zijlijn maakte Jürgen Klopp zijn fameuze pompbewegingen. Leicester City voelde zich, begrijpelijk, bekocht. Met een waas voor zijn ogen ging de Spanjaard Ayoze Pérez na afloop Liverpool-verdediger Andy Robertson te lijf, nadat deze hem tijdens het jubelen een por met de elleboog had gegeven. Op Old Trafford had Leicester onlangs ook al ongelukkig verloren.

Het was vooral treurig voor Brendan Rodgers, de Leicester City-manager die Liverpool vijf jaar geleden bijna het felbegeerde landskampioenschap bezorgde. In een half jaar heeft hij Leicester weer naar de top gebracht. De landskampioen van 2016 heeft een fijn team, met topkeeper Schmeichel, de elegante middenvelder Maddison en Jamie Vardy, die een tweede jeugd beleeft na een lijdensweg onder Rodgers’ duffe voorganger Claude Puel. Achterin heeft de Noord-Ier Johnny Evans de taak van de naar Manchester United vertrokken Harry Maguire doen vergeten.

Ondanks de 24 punten uit 8 wedstrijden oogt Liverpool iets kwetsbaarder dan vorig jaar, vooral achterin. Dat bleek woensdag al toen Red Bull Salzburg binnen mum van tijd een 3-0 achterstand veranderde in 3-3, om alsnog met 4-3 te verliezen. Het maakt in eigen land niet veel uit, omdat de concurrentie punten blijft verspelen. Manchester City verloor thuis verrassend met 0-2 van Wolves, en de landskampioen staat nu al acht punten achter op Klopps team. Over twee weken kan Liverpool het twee jaar geleden gevestigde record van City evenaren door de 18de wedstrijd op een rij te winnen.

Een extra uitdaging vormt de locatie: Old Trafford, bij het ploeterende Manchester United.