Lucinda Brand knokt zich door de Limburgse bagger naar brons op WK veldrijden: 'Die fiets leek wel drie kilo zwaarder'

Het brons voor de Rotterdamse was meer dan het Nederlandse smaldeel van vrouwen had durven hopen. In de aanloop naar de WK had het vooral tegengezeten, met ziekten en blessures. Vorige week zondag was Brand in Hoogerheide nog voortijdig uitgestapt wegens een voedselvergiftiging - zelf bereide kip, vermoedde ze. Pas sinds afgelopen dinsdag was alles weer binnen gebleven. Ze stond niet op het lange lijstje der favorieten; het is tegenwoordig dringen aan de top in het vrouwenveldrijden.



Maar dat ze over het hoofd was gezien, gaf haar juist alleen maar meer motivatie. 'Ik wil dan graag het tegendeel bewijzen.' Ze had bij een eerste verkenning vastgesteld dat het parcours loodzwaar en lastig was, met diepe sporen in de kleverige klei. Dat was wel iets voor haar, daar kan ze haar vermogen in kwijt. 'Ik verwacht wel dat ik mee kan doen', had ze vooraf gezegd.