Luc Steins is gewoon een van de beste tien handballers van de wereld

Luc Steins ploegt zich een weg door de verdediging van Montenegro bestaande uit Radojica Cepic en Branko Vujovic tijdens het EK in januari 2022. Beeld Getty Images

Hoe goed Luc Steins is? Het heeft weinig zin die vraag te stellen aan de Limburgse handballer van de Franse topclub PSG. Hij zou wegkijken en ongemakkelijk zijn schouders ophalen, loftuitingen laat hij liever aan anderen.

Coach Raúl González: ‘Hij hoort bij de tien beste spelers van de wereld’,.

De handbalexpert van sportkrant L’Equipe: ‘Geweldig’.

Zijn Franse teamgenoot Nikola Karabatic, volgens velen de beste handballer ooit. ‘Luc is een groot wapen voor ons. Hij kon ons iets extra's brengen en dat is precies wat hij heeft gedaan.’

Het lijkt niet meer dan logisch dat zo’n goede speler meedoet aan het WK in Polen. Maar Luc Steins (27) komt uit Nederland, een piepklein handballand, zeker voor mannen. Dat het is gelukt om het WK te halen, is een klein wonder, waar hij een grote rol in heeft gespeeld.

Vorig jaar verraste de ploeg met een tiende plek op het EK, nu mag het team voor eerst sinds 1961 meedoen op het hoogste podium. Niet gek voor een verzameling van subtoppers, semiprofs en één shining star, zoals Staffan Olsson, de bondscoach van Nederland hem noemt.

Twee jaar speelt hij nu bij topclub Paris Saint-Germain (PSG), maar nog altijd loopt Steins wat verbaasd rond in zijn eigen succesverhaal. ‘Ik keek altijd naar de topwedstrijden’, zegt hij in een restaurant vlakbij de Seine. ‘Maar ik heb nooit het geloof of het besef gehad dat ik dit kon halen. Ik dacht alleen aan de volgende stap en niet verder.’

Via enkele tussenstops in Frankrijk belandde hij in Parijs. Hij loopt er rond in zijn spijkerjack en spijkerbroek, in interviews vertelt hij vaak over zijn afkeer van status, luxe, van poeha. Niks voor hem, de dorpsjongen uit Voerendaal in het Limburgse heuvelland.

Maar 1,72 meter

Op het veld van Stade Pierre de Coubertin is een blik is genoeg om te zien dat Steins in Parijs toch ook helemaal op zijn plek is. Op de training en in de wedstrijden is er van alle schroom en bescheidenheid weinig te merken. Uitgerekend de kleinste man van het veld, 1,72 meter lang, zet de lijnen uit bij de mondaine topclub.

‘Hij is slim, hij is snel en hij weet hoe hij het team moet managen’, zegt zijn Spaanse coach González over de Nederlander, die hij eind 2020 zelf naar Parijs haalde. ‘Ik hoef niks aan hem uit te leggen, hij begrijpt het meestal meteen.’

Steins bepaalt als middenopbouwer welke aanvalspatronen er gespeeld worden. Bij handbal luistert dat nauw, het is voortdurend zoeken naar dat ene gaatje in de verdediging. Voor en tijdens wedstrijden is hij constant in overleg met zijn teamgenoten, hij wijst en geeft signalen, als een dirigent die ervoor moet zorgen dat iedereen op het juiste moment het goede doet.

‘Hij is het brein’, zegt zijn Letse teamgenoot Dainis Kristopans. ‘Hij moet ons aansturen, controleren en dat doet hij heel erg goed.’

PSG bouwt een nieuw complex buiten Parijs, waar de voetballers (m/v), handballers en judoka’s van de club van de steenrijke eigenaren uit Qatar samen gaan trainen. Tot die tijd oefenen de handballers in het Stade Pierre de Coubertin, waar ze ook hun wedstrijden spelen. Het stadionnetje op loopafstand van het Parc des Princes is toe aan een opknapbeurt, het is er eerder knus dan poenerig.

Half december is het flink koud in de hal als de handballers zich verzamelen voor een potje hooghouden met de voeten. Steins staat als een van de eerste in de kring en redt zich opvallend vaak met hakjes en kopballen. Na de warming-up pakken de handbalsterren er een plastic Frozen-bal bij voor een partijtje improvisatiehandbal, dat zo nu en dan wordt onderbroken voor een knuffel en nog vaker door een lachbui.

‘Heel soms maken we grapjes over Lucs lengte’, lacht Kristopans. ‘Pak dat kratje even zodat hij op de bank kan klimmen. Stomme grapjes, maar op dat moment moet je er toch om lachen.’

Zelf is hij met 2,15 meter de langste van het team, de grapjes gaan ook de andere kant op. De Let kan er om lachen, net als Steins die heel goed weet dat wat ooit een handbalhandicap leek, ook voordelen heeft. ‘Door de komst van Luc is ons spel totaal veranderd’, zegt Kristopans. ‘We speelden met drie grote opbouwers, die niet zo snel waren. Luc verplaatst de bal zo snel dat de tegenstander vaak nog niet goed is georganiseerd en daar profiteren we van.’

Niet af te stoppen

Als de verdediging al staat, proberen zijn medespelers een gaatje te forceren, waar de Nederlander doorheen kan glippen. Op internet zijn talloze filmpjes te vinden met zijn hoogtepunten, waarin hij draaiend en vliegend op het doel afgaat. ‘Unstoppable’ staat er in de titels of ‘How on earth did he do that?’ Kristopans: ‘Ik ben nog geen verdediger tegengekomen die hem kan vangen. Hij is echt niet te stoppen.’

Zijn trainer en medespelers zeggen dat Steins in Parijs nog beter is geworden. ‘Hij heeft geleerd om in een groot team met grote spelers te spelen’, zegt Karabatic (38), die met Frankrijk twee keer olympisch kampioen en vier keer wereldkampioen werd. ‘Hij was altijd al goed, maar in Parijs moest er nog een tandje bij.’

Niet voor niets werd hij in de twee seizoenen bij PSG verkozen tot beste speler van de Franse competitie. Kristopans vertelt niettemin lachend dat Steins in het begin te snel ging, hij moest zijn timing aanpassen aan de reuzen om hem heen. Coach González hamerde er bovendien op dat hij met links moest leren dribbelen.

‘Normaal gesproken ben ik rechtshandig’, zegt Steins. ‘Maar als ik een tegenstander links passeer, moet ik overpakken zodat de tegenstander er moeilijker bij kan. Hij wil ook dat ik bij een 1-tegen-1 niet altijd op de man af ga, maar eromheen. Gebruikmaken van mijn snelheid, zodat ik ook niet altijd de klappen hoef op te vangen.’

Niet geblesseerd raken, fit blijven: dat is de kunst op dit hoge niveau. Steins speelt bijna alles en zit tijdens wedstrijden zelden op de bank. ‘Hij speelt zoveel omdat ik me goed voel als hij speelt’, zegt zijn coach. Hij weet dat zijn spelverdeler zich tot in de puntjes voorbereidt. Steins wil in wedstrijden een plan hebben en back-ups. Als die op zijn wordt hij onzeker.

‘Ik ben heel erg een pietje precies. Ik kan me voorstellen dat mijn teamgenoten soms gek van me worden, als ik weer kom checken of ze de afspraken nog weten, maar ik wil gewoon niet verrast worden. Mijn rol is ook anders. Zij doen wat ik zeg, zij worden er niet op aangekeken als het verkeerde keuzes zijn. Ik wel.’

Afgelopen voorjaar tekende hij bij tot 2026. Hij voelt zich thuis bij de club, waar hij vooraf zijn bedenkingen bij had. PSG was in het handbal geen Europese topclub voordat de Qatarezen instapten, maar met het oliegeld volgden net als bij het voetbal de titels. ‘Het is geen cultclub met een grote achterban’, legt hij uit. ‘Het hele plaatje trok me niet altijd het meest, maar het was voor mij een kans om het te proberen op dit niveau.’

Luc Steins scoort tegen Polen Beeld Klaas Jan van der Weij

Limburg is om de hoek

Met de eigenaren uit het Golfstaatje heeft hij in de dagelijkse praktijk weinig te maken. ‘Ik speel niet in een niet-democratisch land, ik betaal een flinke bak belasting, ik kan hier gewoon mezelf zijn, mijn homovrienden kunnen zichzelf zijn.’ In Polen en Hongarije, waar veel topploegen zijn, ligt dat juist weer anders. ‘Het heeft allemaal zijn plussen en minnen.’

Toch raakt het hem als critici zeggen dat hij een wandelend reclamebord voor Qatar is. ‘Ja, dat doet wel een beetje pijn, dat ben ik liever niet. Maar het heeft me er niet van weerhouden hier te tekenen en te gaan handballen. Raar hè? Maar zo is het.’

Het komt ook omdat hij heel graag in de buurt van Limburg wil wonen. PSG is eigenlijk de enige optie als hij op dit niveau wil spelen én geregeld thuis wil zijn. Dat willen hij en zijn vriendin, die een moeizame start kende in Parijs. De afgelopen maanden kon hij geregeld zijn vader bezoeken, die ernstig ziek was en kort voor Kerst overleed. Nu zijn moeder alleen is, wil hij zoveel als mogelijk bij haar kunnen zijn. ‘Als je in Hongarije of Polen speelt met dit programma, dan ben je alleen met de Kerst en in de vakantie in Nederland.’

Het was de belangrijkste reden waarom hij in het voorjaar een aanbieding van Kielce naast zich neerlegde. De Poolse topclub lokte de laatste jaren al meerdere sterren weg uit Parijs en bij andere concurrenten en geldt als een van de favorieten voor het winnen van de Champions League, meer nog dan PSG.

‘De kans is hier misschien kleiner’, weet Steins, ‘We hebben wat sterren verloren, maar het besef komt steeds meer dat je het als groep moet doen. Dat trekt mij wel, daarom vind ik het ook zo leuk om met het Nederlands team te spelen.’

Zijn Franse ploeggenoten bij Paris Saint-Germain polsen hem wel eens, half grappend, half serieus, of hij niet de overstap wil maken naar topland Frankrijk. ‘Ik zou me een landverrader voelen. En een matennaaier.’ Maar baalt hij nooit dat hij in Nederland is geboren? Een wereldtitel zit er niet in. ‘Nee, dat is waar, maar Nederland is wel het beste land waar je geboren kunt zijn.’

Dat er in eigen land zo weinig belangstelling is voor zijn sport, ja, dat stoort hem zeker. Maar het handballandje dat hij allang is ontgroeid heeft hem ook voor altijd gevormd, de rol van underdog is hem op het lijf geschreven. ‘Hier ben ik kampioen geworden, dat is prachtig, maar dat we tiende zijn geworden op het EK met deze ploeg, dat we op het WK spelen, dat vind ik misschien wel mooier.’