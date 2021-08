Louis van Gaal, opperspreekstalmeester en clown in Circus Louis III

De nieuwe bondscoach Louis van Gaal gaf in Zeist een persconferentie van bijna veertig minuten. Het ging er ouderwets aan toe.

‘Ja, het is weer een nieuwe kennismaking met mijn vrienden van de media.’

De openingszin van een monoloog van in totaal 265 woorden. Van Gaal ziet er goed uit, voor een gepensioneerde man van 70. Fit. Door het cynische ‘vrienden’ weet iedereen meteen dat er niets is veranderd. Hij gaat door waar hij is gebleven. Licht provocerend: ‘Eehm, het is toch wat hè, dat ik hier weer zit.’

‘En ja, ik zag ook de noodzaak in van, ja, wie zou het anders moeten doen?’

Hier komt Van Gaal later op terug, met een opmerking die later het vaakst zal worden geciteerd: ‘Als ik in de positie van de KNVB zou staan, zou ik ook bij mij uitkomen’.

Zijn redenering - en die van de KNVB - is gebaseerd op de premisse dat alleen een coach met veel ervaring deze helse klus kan opknappen. Niet veel trainers durven het aan (of hebben er behoefte aan) om zichzelf zo schaamteloos te verkopen, maar Van Gaal wel, die doet dat gewoon.

‘Het feit dat het volk zich achter mij geschaard heeft, doet me deugd.’

Verwarring. Wat hij precies bedoelt met ‘het volk’ verduidelijkt hij later, als hij uitlegt waarom het volkomen logisch is dat de KNVB hem heeft benaderd. Hij is nu eenmaal een ‘goeie trainer’, ook in de ogen van het volk. ‘Want de polls geven aan dat ik héél veel fans heb.’

Van Gaal heeft veel vertrouwen in polls. Vermoedelijk doet hij zelf ook altijd even mee. Toen Ronald Koeman vertrok als bondscoach stond hij, Van Gaal, in alle polls op één, zei hij destijds trots op Radio 538. Op 1 juli bleek uit een poll van het AD dat 32 procent van de bijna 100 duizend stemmers aan hem de voorkeur gaf als bondscoach. De nummer twee, Giovanni van Bronckhorst, bleef ver achter, met 16 procent.

In een interview met L’Équipe zei Van Gaal op 9 juli trots dat zijn score in de polls was gestegen tot 80 procent. Die polls zijn onvindbaar. Wel wees, eerlijk is eerlijk, een poll op ad.nl op 8 juli uit dat 75 procent van de stemmers de stelling ‘Van Gaal is de juiste man voor Oranje’ onderschreef.

‘Ik vind het allemaal heel erg.’

Over de schending van de mensenrechten en de duizenden omgekomen arbeiders in Qatar, de organisator van het toernooi waar Van Gaal zich met Oranje voor hoopt te plaatsen. Dit wordt een hoofdpijndossier voor Van Gaal. Hij juicht het toe dat de KNVB actie voert, in stilte, maar wil niet dat hij en de spelers erover worden lastiggevallen. Zo werkt dat natuurlijk niet.

‘Dat is de media tegenwoordig.’

Over zijn uitspraak op een bijeenkomst tijdens het EK dat een ‘veredeld stelletje sterren’ weinig kans op succes had. In kranten en op sites - lang niet álle media, maar Van Gaal beschouwt de media nu eenmaal als een geheel - werd geconcludeerd dat hij het over Oranje had, terwijl hij naar eigen zeggen Frankrijk en Portugal in gedachten had. Wonderlijk hier is het ‘tegenwoordig’. Van Gaal denkt al dertig jaar hetzelfde over de media.

Louis over het 'veredelde stelletje sterren'. pic.twitter.com/sVay5Ilw3D — OnsOranje (@OnsOranje) 17 augustus 2021

‘Ik vind ook dat het niet des Van Gaals is, het is een grote gok.’

Vintage Van Gaal. Hij heeft de vreemde neiging om over zichzelf te praten als iemand die hij toevallig goed kent. Hier gebruikt Van Gaal deze man om aan te geven dat hij een risico heeft genomen door opnieuw bondscoach te worden; niet voor zichzelf trouwens, maar om het ‘Nederlandse voetbal’ te helpen.

Mooi. Ook in circus Louis III is Louis van Gaal de opperspreekstalmeester en, zonder dat hij het zelf in de gaten heeft, de clown. Welkom terug hoor.