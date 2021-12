Louis van Gaal: ‘Mijn visie is nog net zo scherp en streng als voorheen’

Bondscoach Louis van Gaal in gesprek met international Arnaut Danjuma. Beeld Foto Marcel van Dorst / Pro Shots

Hij had het zo vaak gedaan. Een stukje fietsen na de training, afremmen, been over het zadel zwaaien. Maar nu, twee dagen voor de beslissende wedstrijd Nederland - Noorwegen in de WK-kwalificatie, gleed Louis van Gaal uit. ‘Het was een beetje miezerig, met veel bladeren. Ik doe het honderd keer, met mijn been over het zadel zwaaien en dan sta ik stil. Nu gleed ik uit en viel nogal hard. Er was wat paniek omdat ik echt niet kon opstaan, niet kon bewegen. Ik ben omhoog geholpen door Frans Hoek (assistent, red.) en Edwin Goedhart (dokter, red.).’

Ziekenhuis dus. Breuk in de heup. Laatste training in een buggy. En een dag later: plaatsing voor het WK, door Noorwegen te verslaan. Hij zegt het een paar keer: dat de relatief oude bondscoach Louis van Gaal dit nog mag meemaken. ‘Het is een cadeautje. Gewoon een cadeautje.’ Hij lacht. ‘Zo heb ik het trouwens vooraf niet opgevat, want het was een grote gok toen ik tekende.’

Hij stond twee punten achter na het ontslag van Frank de Boer. De groep moest hem accepteren. ‘Iedereen weet dat ik nogal een scherpe, rigide man ben in regelgeving, zowel tactisch als bij gedrag in en om het veld. Kunnen ze dat aan?’ Hij koos voor het spelsysteem dat de spelers wilden, waardoor de binding meteen groot was. Hij had de belangrijke spelers eerst opgebeld, ‘want ik wilde niet aan een dood paard trekken. Maar het is een geweldige selectie, qua persoonlijkheid.’

Alsjeblieft geen medelijden

Louis van Gaal kan niet ontvangen, nu hij nog herstelt. Thuiszorg, rolstoel en krukken zijn weg. Hij loopt weer voorzichtig en is vrolijk. Grappig soms. Het gesprek gaat via het scherm. ‘Truus is nog steeds verliefd op mij en strijdt mee voor mantelzorger van de eeuw.’

Voor medelijden is geen aanleiding. ‘Ik ben niet de enige die iets breekt en zorg altijd voor oplossingen om zo snel mogelijk beter te worden. Alles hoort bij het leven. De dood hoort bij het leven, een ongeluk ook. Fysiek ongemak ook. Hoe ouder je wordt, hoe meer fysiek ongemak je krijgt. Daarmee moet je weten om te gaan. En op het moment dat je weet dat het niet meer kan, moet je handelen. Dat heet euthanasie, bij mij. Ja, dat heb ik allemaal geregeld. Ik weet niet of ik bang ben voor de dood. Die angst krijg je pas als het dichterbij komt.’

De dood is normaliter nog ver weg. Op die breuk na, voelt hij zich topfit. Van Gaal is tevreden en gelukkig, met de plaatsing voor het WK. ‘Er staat ons iets moois te wachten, hoewel het WK in Qatar is. De doden tijdens de bouw van de stadions, dat kan natuurlijk niet, maar ik zie toch uit naar het WK, net als de spelers.’

Hij raakt opgewonden als het over Qatar gaat. Hij gaf onlangs het voorbeeld van de moord op Peter R. de Vries om aan te geven dat overal iets aan de hand is. Dat in Qatar voor het feest voetbal een hoge prijs is betaald, met talloze dode bouwvakkers, begrijpt hij heus. ‘Niet de voetballer of de coach, maar de Fifa, de bestuurders, moeten dat proces beïnvloeden.’

Van Gaal beseft dat zijn stem meer impact heeft dan die van een bestuurder als Gijs de Jong. ‘Wat in Qatar is gebeurd, valt niet goed te praten. Ik heb gezegd dat het niet kan en dat is meer dan voldoende. Ik ga geen manifestatie houden. We gaan misschien naar een sociaal project in Qatar, maar dat wordt ook gedirigeerd vanuit de KNVB. Het is niet goed dat het WK daarheen is gegaan, maar het is nu eenmaal zo. In elk land gebeuren dingen die niet kunnen, en dat heeft te maken met hedendaagse tendensen in de cultuur.’

Het sterkste team worden

Hij verheugt zich dus op het toernooi, met een hongerige selectie die in aanvallend opzicht wat topkwaliteit mist. ‘Daarvoor moeten we een oplossing vinden, door het sterkste team te worden. Net als in 2014.’ Dat proces begeleiden is een prachtige klus. Na het ontslag van Frank de Boer zei hij dat hij geen betere kandidaat zag dan hijzelf. Een opschepper? ‘Je kunt dat blijkbaar niet over jezelf zeggen, maar ik doe dat wel, omdat het de waarheid is.’

Sinds zijn aanstelling geniet hij optimaal. ‘De spelers zijn professioneler dan vroeger. Ze beleven deze sport als professional. Ik sta te applaudisseren aan de kant. Ze hebben een andere instelling over hun beroep dan voorheen. Het komt ook omdat individualisme hoogtij viert, wat je stimuleert om verder te komen in je vakgebied. Ook de maatschappij heeft individualistische tendensen. In 2000 was voetbal nog een uit de hand gelopen hobby, en eerder ook. Dat ik dit mag meemaken en de verschillen kan zien, daarvoor ben ik dankbaar.’

Hij ziet individualisme lang niet altijd als positief, maar het heeft dus zijn voordelen. ‘Deze groep is professioneel, maar ontplooit ook veel activiteit om het groepsgevoel te laten ontluiken. De locatie in het hotel, met een grote lounge, nodigt uit om iets met elkaar te doen. Praten, spelen, tv-kijken. Niet op je kamer zitten.’ Hij mag die stroom van individualisme en saamhorigheidsgevoel kanaliseren.

Dus nogmaals: ‘Normaal gesproken ben je dan niet meer fit genoeg om zo’n opdracht aan te nemen. Het is al een cadeautje dat ik zo fit ben en het is een cadeautje dat ik weer gevraagd ben. En dan is het nog eens een cadeautje dat ik zo’n selectie tref. Dan heb ik het niet over kwaliteit, maar over saamhorigheid, verantwoordelijkheidsgevoel, professionalisme.’

Louis van Gaal geniet van de inzet van de reserves van Oranje spelers tijdens een training in de aanloop naar de kwalificatieduels tegen Montenegro en Noorwegen. Beeld Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Net zo scherp als vroeger

Ze zeggen dat hij in dat samenspel kwetsbaarder oogt, emotioneel en vooral milder is. ‘Ik was al emotioneel toen ik een jongen was en kan het nu beter inhouden dan vroeger, door mijn aandacht op iets anders te richten. Dan zie je natte ogen, maar ik huil niet. Zo simpel is het.’ Hij is milder naar de buitenwereld toe, mede omdat hij probeert zich niet meer zo druk te maken om de media. ‘Ik kan nog steeds nijdig worden, maar misschien doe ik dat op deze leeftijd wat vriendelijker. In mijn visie ben ik nog net zo scherp en streng als voorheen.’

Hij hield zich in na het gelijkspel in Montenegro, waarmee de eerste kans op WK-plaatsing was verpest. ‘Het heeft altijd te maken met de omstandigheden. Het heeft geen zin om spelers af te branden als ze 2-2 tegen Montenegro spelen, na een 2-0-voorsprong. Ook de spelers zijn dan ongelooflijk teleurgesteld. Dat deed ik veertig jaar geleden ook niet.’ Maar milder? Nee. ‘Ik ben vooruitgegaan in de benadering van de media. Dat stellen jullie vast en daarmee kan ik het wel eens zijn.’

Kwetsbaar, na die val? ‘Dat slaat nergens op. Wij hebben ons gekwalificeerd. Ik denk dat het invloed had op de spelersgroep. Dat ik doorging, ondanks de pijn. Toen we ons hadden gekwalificeerd moest ik juichen. Zelfs dat deed pijn. Mijn brein was niet kwetsbaar. Ik heb gewoon al mijn werkzaamheden gedaan, met de tactische bespreking in een rolstoel in plaats van een gewone stoel. Mijn stem is net zo scherp als anders.’

In alles altijd duidelijk

‘Tactisch fenomenaal’, zei hij in de rust van het duel met Noorwegen tegen de spelers. Alleen een doelpunt ontbrak. Dat kwam in de tweede helft en zo liep het goed af met de kwalificatie die best lastig was. ‘Er heersten visie en regels van de vorige coach. Tussentijds moest ik veranderen en spelers overtuigen. Ze vroegen om duidelijkheid. Ik denk dat ik duidelijk ben geweest in mijn visie, in mijn regelgeving, in disciplinemaatregelen. Dat betreft niet alleen het systeem, maar ook gedrag rondom en in de wedstrijd, gebaseerd op normen en waarden. In de Nederlandse maatschappij vervlakt dat, maar ik stel het op prijs. Het zijn in mijn ogen normale zaken. Ik ben geboren in 1951 en heb het geleerd van mijn vader en moeder, en in de eerste tien jaar staat het brein het meeste open.’

Hoe vertaalt zich discipline naar Nederland - Noorwegen? ‘Dat kun je zien als je met spelers praat, als je ziet of ze in discipline meegaan. Of ze op tijd verschijnen bij afspraken die wij maken, bij de fysiotherapeut, bij de dokter, bij de trainer. Dat we er voor elkaar zijn, niet voor de buitenwereld.’ Daarin is hij niet veranderd. ‘Mijn werkwijze is nog steeds gebaseerd op het totale-mensprincipe, op mijn visie, maar ook hoe spelers op mij reageren. Ik ben nog dezelfde figuur als veertig jaar geleden, alleen die visie evolueert. Rekening houden met spelers zit in het totale-mensprincipe. Ik ben alleen milder geworden naar de buitenwereld, en een onderdeel daarvan zijn de media. Als ik op straat iemand tegenkom, is het vaak: goh, wat valt dat me mee.’ In het dagelijks leven zijn er dus veel mensen die hem aardig vinden. ‘Dat wil je niet weten, hahaha…’

Wie denkt dat het hem niet interesseert hoe ze over hem denken, vergist zich. ‘Dat maakt me zeker wat uit. Sommige media beweren altijd dat ik een arrogante, dictatoriale man ben. Dat ben ik helemaal niet. Juist het tegenovergestelde. Ik heb alleen een eigen mening, want ik ben niet dom. Ik ben redelijk intelligent en kan informatie verwerken in mijn visie. Mijn hele leven heb ik gedacht, bij hoe bepaalde media mij neerzetten: hoe is het mogelijk? Ja, dat doet pijn, maar ik ga daardoor niet mijn persoonlijkheid veranderen. Ik kan het een plek geven, en dan gaat het leven verder.’