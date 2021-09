Louis van Gaal met Telstar op weg naar 6-3 tegen Jong AZ

Louis van Gaal, bondscoach van Oranje, praat tot de spelers van Telstar tijdens een serieuze training. Van Gaal is even bij Telstar als uitvloeisel van een loterij. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Louis van Gaal heeft de beelden van vijf duels van Telstar geanalyseerd en vraagt woensdag aan de spelers, vroeg in de ochtend, tijdens een bespreking voor zijn twee trainingen aan de club: ‘Jullie spelen 3-5-2. Waarom zetten de backs dan geen druk?’

Altijd is hij leermeester. Of het nu met kinderen van zes is, met Frenkie de Jong en Virgil van Dijk bij Oranje of met Telstar, op twee na laatste in de eerste divisie. Vrijdag is hij voor één keer trainer van Telstar, thuis tegen koploper Jong AZ. Dat is een uitvloeisel van een loterij met het door Van Gaal uitgedragen motto: ‘Wil je met mij een wedstrijd verkloten, koop dan nu je loten’. De winnaar, René van der Spek, zit naast hem woensdag, in trainingspak met initialen, bij een persconferentie na de eerste training. Van Gaal prijst hem. ‘René brengt energie mee. Anderen pakken energie af.’ Zijn eigen rol wil hij niet overschatten, ­procestrainer als hij is. ‘Ik denk dat jullie vrijdag vooral de hand van hoofdtrainer Andries Jonker zien. Of die van René.’

De jonge profs noemen de ervaring op deze dag bijzonder. Want bij de aanloop naar de wedstrijd hoort een training met Van Gaal, een media-evenement pur sang, live uitgezonden op televisie bij ESPN, met commentaar en interviews in de kantlijn. De tweede training is besloten.

Trots

Als Van Gaal het veld oploopt, steekt hij de armen de lucht in en begroet hij pakweg 300 toeschouwers op de hoofdtribune. Voorzitter en directeur van Telstar Pieter de Waard schrijdt trots van microfoon naar microfoon in zijn broek in aardetinten, opvallende schoenen en dito overhemd. ‘Ik probeer er zo queer mogelijk uit te zien’, aldus de voormalige finalist in de verkiezing van best geklede man van Nederland (van het blad Esquire), met een kwinkslag. Hij neemt later die dag een promo op voor een aanstaande wedstrijd met ‘coming-out’ als bijkomstig thema. ‘Ik kan me niet onttrekken aan een extra en ultiem gevoel van gelukzaligheid’, vat hij zijn stemming samen.

Hoe het hem lukte Van Gaal te schaken voor deze stunt bij de club die de cultstatus koestert? Nou, dat gebeurde voor diens benoeming tot bondscoach, toen Van Gaals agenda ruimte bood. En wat Van Gaal belooft, doet hij ook. Telstar is daarbij een van zijn oude clubs als wat trage middenvelder, waar zijn loopbaan als prof een impuls kreeg in de tijd dat hij eigenlijk al had gekozen voor een baan in het onderwijs. ‘Ik was uniek’, zegt Van Gaal met gevoel voor overdrijving. ‘Ik was heel traag, maar een snelle denker als voetballer. Daardoor ben ik een betere trainer geworden.’

Wat ook meespeelt, naast zijn verleden bij Telstar? Zijn echtgenote Truus valt voor de charmes van De Waard. Van Gaal: ‘Pieter is onder de indruk van Truus en Truus is onder de indruk van Pieter.’ De Waard: ‘Het is een oude les van mijn vader. Wie de dochter wil beminnen, moet bij de moeder beginnen.’

De moeder is in dit geval de vrouw van Louis. ‘Tortelduifjes’, noemt De Waard het koppel. De Van Gaals namen maanden geleden een koddig filmpje op, met uitleg van de loterij (voor goede doelen, plus betere faciliteiten voor supporters van Telstar). Het duel is bijna uitverkocht met 3.400 toeschouwers. Telstar overwoog vrijdag pas na middernacht af te trappen, want vanaf zaterdag 25 september mogen stadions weer tot de laatste plaats gevuld. Gemeente en politie vonden dat een onzalig plan.

Spieren voor Spieren

Bij de ingang van het stadion staat een ton voor een vrijwillige bijdrage, bestemd voor Spieren voor Spieren, waarvan Van Gaal ambassadeur is. De bondscoach is hoorbaar aanwezig, staand naast de jarige hoofdtrainer Andries Jonker, een vriend die hem geregeld vergezelde als assistent. Stationnetjes overslaan, wil Van Gaal. Perfect passen en trappen. Overzicht houden. ‘Heerlijk’, roept hij. Soms geeft hij een speler een hand na een geslaagde actie. Hij spreekt rechtsachter Yassine Zakir aan. Zakir maakte dit seizoen zijn entree in het betaald voetbal, nadat hij is opgeleid tot loodgieter. ‘Niet één bal moet goed. Elke bal moet goed’, houdt hij spelers voor tijdens een positiespel.

Camera’s en fotografen trekken langs de zijlijn mee met de bewegingen van Van Gaal, wiens ogen dwingen. ‘Louis moet winnen’, is het motto dat op een speciale sjaal staat, te koop voor 12,63 euro. Bij Telstar komt het getal 63 altijd terug, als ode aan het oprichtingsjaar. Zo voorspelt De Waard een uitslag van 6-3 tussen Telstar en Jong AZ.

Van Gaal had op de beelden ook gezien dat spelers soms sjokken. Rennen moeten ze. Of het trouwens waar is, dat de backs geen druk zetten? Jonker nuanceert de kritiek. Hij is hoofdtrainer en zal dat ook vrijdag zijn, want Van Gaal wil niet treden in de verhoudingen tussen spelers en trainer. Van Gaal heeft de speciaal gesneden beelden gezien waarin het vaak fout gaat, om spelers iets te kunnen leren. Het gaat ook vaak goed bij Telstar, wil Jonker maar zeggen. Dat moet ook, want Telstar wil in 2026 in de eredivisie voetballen, als ‘eigenzinnige volksclub’.