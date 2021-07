Louis van Gaal heeft al heel lang het aura van Louis van Gaal om zich heen hangen

Louis van Gaal is gebeld. Het brekende nieuws kwam donderdag iets na het middaguur van de NOS. De KNVB, vertegenwoordigd door de directeuren Eric Gudde en Nico-Jan Hoogma, was onderweg naar Van Gaal in Portugal. Eerder op de dag had het AD al gemeld dat Van Gaal nummer één stond op het lijstje van de KNVB.

Dit kan niet meer fout gaan, de KNVB heeft gebeld. Hier heb ik anderhalve week lang op gehoopt. Vlak nadat bekend was geworden dat Frank de Boer zou vertrekken bij Oranje meldde Willem Vissers in de Volkskrant al dat Van Gaal ‘niet bij voorbaat onwelwillend’ stond tegen een derde dienstverband als bondscoach.

Ze kunnen in elk geval bellen, was de heerlijke zin waarmee alles open werd gegooid. De zin stond een beetje verstopt in een beschouwing over de potentiële opvolgers van De Boer, maar een daverende primeur was het wel degelijk. Als Van Gaal zegt dat ze kunnen bellen, is de zaak al bijna beklonken. Dan heeft hij er zin in. De KNVB hoefde hem alleen maar te bellen en in het vliegtuig naar Faro te stappen.

Van Gaal speelt het handig. Zelf zal hij geen initiatief nemen, want dan lijkt het op een sollicitatie, scheef Vissers. ‘Mannen met zijn status solliciteren niet.’ Hij heeft dus niet gesolliciteerd, hij heeft alleen maar gezegd dat ze hem kunnen bellen.

Waarschijnlijk is hij gebeld door Nico-Jan Hoogma. Hij is directeur topvoetbal van de KNVB, een Hugo de Jonge-achtige figuur die na het fiasco met De Boer bleef zitten waar hij zat, hoewel hij de falende bondscoach zelf had aangesteld. Na het vertrek van Ronald Koeman naar Barcelona had hij nog geweigerd om Van Gaal te bellen, mede op verzoek van de spelers trouwens.

In de profielschets van de nieuwe bondscoach viel vooral op dat hij een ‘echte chef, een baas’ moest zijn, een man met het ‘aura dat Ronald Koeman om zich heen had hangen’. Dat Hoogma daarmee De Boer nog even schoffeerde (chef noch baas, waardeloos aura), had hij waarschijnlijk niet in de gaten.

Een echte chef en baas is Louis van Gaal zeker, maar hij heeft natuurlijk niet hetzelfde aura als Ronald Koeman. Louis van Gaal heeft al heel lang het aura van Louis van Gaal om zich heen hangen. Dat is een heel ander aura, zoals we binnenkort - Oranje moet begin september al drie keer aan de bak in de kwalificatiereeks voor het WK - weer zullen merken.

Op Van Gaal valt als potentiële bondscoach best iets aan te merken. Hij is bijvoorbeeld bijna 70 en niet erg plooibaar. Hij heeft verder een gevoel voor humor dat maar weinigen delen. Vlak voor het EK deed hij in een interview nog uit de doeken dat 1-5-3-2 zijn favoriete speelwijze is, een tactiek die in de ogen van veel mensen on-Nederlands is.

Er zijn internationals die denken dat Van Gaal veel te streng zal zijn en nog vers in het geheugen ligt dat hij Oranje een ‘veredeld stelletje sterren’ noemde, tenminste, daar léék het op. Hij had het over uitgeschakelde landen in het algemeen, ook Portugal en Frankrijk, maar de ‘faux pas’ (De Telegraaf) zal aan hem blijven kleven. Sommige journalisten háten hem.

De beste reden om hem te bellen is zijn talent om mensen te vermaken. Niemand in het voetbal roept zoveel emoties op als hij. Ik verheug me enorm op de interviews en de persconferenties, op de wonderlijke uitspraken, de rare grapjes en de onverwachte uitbarstingen.

Met dat aura van hem bewijst hij de sport als industrie van entertainment al dertig jaar lang een enorme dienst. Zelfs verliezen is bij hem een feest. Circus Louis van Gaal, het wordt weer geweldig.

De Twaalfde Man stop, hij keert op 21 augustus terug.